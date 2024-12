Este martes se registró un incidente con un agente de Tránsito de Soledad que intentó ponerle un comparendo a un taxista que fue sorprendido conduciendo un vehículo cuando tenía la licencia suspendida.

En un video que circula por redes sociales se observa cuando el taxis arranca el vehículo llevándose por delante al agente, que no tuvo otra opción que lanzarse sobre el capó del carro para evitar ser arrollado.

En el video también se ve que el taxista se desplaza unos 400 metros con el agente de tránsito en el capó del vehículo, mientras otra persona corre detrás llamándole la atención del conductor, tratando de evitar una tragedia.

EL HERALDO consultó sobre este hecho al director del Instituto de Tránsito de Soledad, Santander Donado Ibáñez, quien confirmó el hecho y rechazó la acción imprudente cometida por el conductor de taxi que por tener la licencia suspendida no podía operar el vehículo por las calles del municipio.

“El agente detiene al conductor en uno de los puestos de control que tenemos en la avenida 13 de junio, con calle 30, se le pidió documentación al taxista y se encontró que tenía la licencia suspendida y no podía manejar, así que el agente procedió a realizar la respectiva inmovilización del vehículo colocando un cono por delante del mismo, sin embargo, se vio sorprendido cuando el vehículo arrancó y lo arrastró encima del capó por casi 400 metros”, explicó.

Donado agregó que gracias a un equipo de operatividad que se encontraba en el puesto de control se logró frenar al vehículo y evitar más daños al agente de la entidad.

“Se logró hacer la inmovilización del vehículo y posteriormente se le impuso un comparendo de $1.2 millones al conductor, con el agravante de que se dio a la huida. La licencia no se sabe todavía las razones de por qué la tenía suspendida, pero uno imagina en estos casos que es por alcoholemia”, indicó.

A su vez, señaló que el agente de tránsito se encuentra en buenas condiciones de salud y no presenta ninguna lesión: “el funcionario está bien, no sufrió ninguna lesión, de hecho por el mismo motivo no ha presentado una denuncia ante el conductor, aunque podría hacerlo”.

Por otro lado, el director del Instituto de Tránsito de Soledad invitó a la ciudadanía a tener precaución y seguir las señales de tránsito.

