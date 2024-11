Este lunes 25 de noviembre, la sección cuarta del Consejo de Estado notificó la admisión de una demanda presentada por Camacol Atlántico contra el cobro de valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.

El abogado Felipe Aroca, perteneciente al buffet Aroca-Vives Abogados, en representación del gremio constructor, fue el encargado de presentar la demanda el pasado 29 de julio, misma que fue admitida en auto expedido el pasado 18 de noviembre y del que fueron notificados el lunes 25 de noviembre.

“Presentamos la demanda de nulidad total contra las resoluciones del Ministerio de Transporte y el Invías, mediante las cuales han decretado el cobro de valorización en 2025, por encargo de Camacol Atlántico”, reseñó Aroca.

Además, dentro de las peticiones, Camacol solicita medidas cautelares para frenar el cobro mientras hay una determinación de fondo en la medida.

“El Consejo de Estado ordenó correr traslado al Invias, para que se pronuncie sobre el particular en un plazo de cinco días hábiles y luego de eso, se procederá a responder sobre la medida cautelar de suspensión provisional del cobro”, indicó el abogado.

“Con esto, el Consejo de Estado reconoce que efectivamente hay litigio y argumentos de fondo para ellos pronunciarse sobre la nulidad o no de la medida. Sobre esa demanda en general, el Concejo de Estado tomará unos meses de fondo para pronunciarse, no sabemos cuántos, porque no tienen término, pero en nuestra expectativa hacia el mes de octubre de 2025 debe haber un fallo de fondo”, cerró.