Barranquilla se alista para protagonizar la manifestación contra el gobierno de Gustavo Petro este sábado 23 de noviembre. La marcha recorrerá desde la carrera 46 con calle 72 (Estación Joe Arroyo) hasta la carrera 54 con calle 64 (parque Santander) y está previsto que comience su recorrido cerca de las 9 de la mañana.

De acuerdo con los organizadores de la movilización, se busca visibilizar el descontento social frente a las reformas que quiere implementar el Ejecutivo. El senador del Centro Democrático Carlos Meisel se refirió a esta iniciativa ciudadana.

“Queridos barranquilleros y atlanticenses, el país no va bien, los golpes del gobierno Petro hacia nuestra región abundan, ahora nos salen con el cuento de la valorización, la economía va patas para arriba, Ecopetrol quebrándose, las familias sufriendo un alza en los precios de los productos que no puede adquirir. Esta lucha no es solamente de los políticos que le estamos haciendo oposición al Gobierno, esta lucha es de todos”.

En tanto que la senadora María Fernanda Cabal manifestó en su cuenta de X: “Nos vemos en las calles este 23 de noviembre en las principales ciudades de Colombia para decirle a este pésimo gobierno que no nos vamos a dejar quitar el país que hemos sufrido mucho los colombianos por tener el país que tenemos en medio de tanta adversidad”.

EL HERALDO Recorrido marcha contra presidente Gustavo Petro

Y agregó la congresista que el presidente Petro “no tiene el poder de dejarnos sin energía, sin agua, sin con qué cocinar, que nos está dejando sin fuerza pública para enfrentar en su locura de paz total más de 800 grupos criminales que ya no soportamos”.

Charles Chapman, abogado y uno de los organizadores de la marcha en Barranquilla, se manifestó en contra de las decisiones del Gobierno, afirmando que han sido ataques “sistemáticos” contra la capital del Atlántico.

“El presidente ha atacado sistemáticamente a Barranquilla, lo primero fue con los Juegos Panamericanos, se burla de nuestros arroyos en vez de enviarnos recursos, se burla de nuestros empresarios y ahora lo último, la perla, quiere quitarnos la casa de la Selección y eso no lo vamos a permitir”.

Asimismo pidió transparencia para las elecciones del año 2026: “Queremos una Registraduría independiente e imparcial, no queremos poner en riesgo la democracia y las elecciones del 26, es el primer motivo de protesta que le vamos a pedir al Gobierno, reclamarle que respete la Registraduría y vamos a darles nuestro apoyo a esos funcionarios que están siendo atacados”.

A su vez hizo un llamado a los barranquilleros para que salgan a manifestarse a las calles: “Les digo a los barraquilleros, por la defensa de Colombia y Barranquilla, que no hay espacio para la pasividad, no es una opción, si no gritamos la verdad y la multiplicamos con la misma fuerza con que el presidente y el Gobierno gritan mentiras y las repiten, lamentablemente ganará la mentira. No dejemos que el Gobierno y la mentira triunfen, salgamos a defender a Colombia”.

Se espera que las marchas se produzcan en diferentes ciudades del país, además de Barranquilla, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga. Además, en ciudades del exterior como Miami y Nueva York también se realizaran manifestaciones.

Esta es la segunda marcha que se realiza en contra del gobierno durante este año 2024. La primera se llevó a cabo en el mes abril y contó con la presencia del gremio de los camioneros, quienes se unieron al final del recorrido para manifestar su inconformismo con el alza del ACPM y la gasolina.