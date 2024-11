La empresa Aguas de Malambo, que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio, denunció que está en una “emergencia financiera” por cuenta de una millonaria deuda que tiene la Alcaldía de la población con la compañía.

Así lo manifestó a EL HERALDO Walther Moreno, gerente de la mencionada empresa, que explicó la difícil situación que ya está afectando el servicio.

“Nosotros tenemos una dificultad financiera para sumir los compromisos normales, de pagos de salarios, químicos, pagos de energía y es que sumado a que la comunidad no paga, que eso ya no es raro, la Alcaldía, que también es dueña de la empresa, no asume los pagos de los subsidios que manda el Gobierno”, detalló.

Según Moreno, la deuda de solo que corre dentro del presente año es de 1500 millones de pesos, además de otra fuerte suma de dinero de administraciones pasadas.

“Nos deben septiembre, octubre, la mitad de junio y diciembre del año pasado. En total, nos deben 1500 millones de pesos. Además, de eso no pagan las escuelas públicas, el batallón Vergara y Velasco debe dos meses y la Alcaldía debe 10 mil millones de pesos de administraciones anteriores”, añadió.

Según lo denunciado, se corre el riesgo de que para el próximo mes no haya como suministrar el servicio de agua a la comunidad.

“El problema es la liquidez, no tendría dinero para pagar energía, me la quitan y ya no puedo bombear. Si yo no pago los químicos para producir agua, no puedo dar más. En este momento lo que estamos haciendo es disminuyendo la frecuencia de los motores, pero los bombeos ya no llegan a todos los barrios”, lamentó.

Igualmente, denunció que no son dineros que sean exclusivos de la Alcaldía de Malambo, sino que provienen del estado con el fin de pagar lo que genera la empresa por sus servicios.

“Es un dinero que ya mandó el Estado, no es fondos propios, es través del sistema general de participaciones”, cerró.

Se espera que en la brevedad la administración cumpla con el pago, para no afectar más la calidad del servicio para la ciudadanía de Malambo.