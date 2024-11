Este domingo, el número de visitantes al barrio Las Flores fue más alto de lo habitual. ¿La razón?: conocer el nuevo destino turístico de Barranquilla, las playas de Puerto Mocho.

Aunque el alcalde Alejandro Char anunció en la preapertura de las renovadas playas, que este 30 de noviembre estará abierto al público, los barranquilleros no resistieron la tentación de ir antes para conocerlo, pero sobre todo para disfrutar del recorrido en el tren eléctrico.

Desde tempranas horas comenzaron a llegar a la estación del tren y hacer la fila para esperar que uno de los dos vagones –Mar o Río– los llevara a su destino. Más de dos mil personas visitaron el lugar en este primer día después de la preapertura, sin incluir los que llegaron en sus vehículos y motos hasta las playas.

Personas de todas las edades disfrutaron de los 10 minutos que dura el paseo en el tren eléctrico desde la estación hasta la primera de las playas de Puerto Mocho.

Y como si estuvieran en un parque de diversiones, la alegría de todos cuando el tren arrancó era evidente. No salían de su asombro al ver cómo el río Magdalena se acercaba a su desembocadura en Bocas de Ceniza.

Los aplausos no se hicieron esperar cuando el tren terminó su primer recorrido.

Mientras uno a uno bajaban del vagón, eran recibidos por los guías, quienes les entregaban las indicaciones. La primera de ellas fue que no se podían aún bañar en las playas, solo disfrutar del hermoso día que los acompañó y tomarse las fotos en los diferentes escenarios. Un bello jardín, y el mobiliario que le da la bienvenida a las renovadas playas.

Los buenos recuerdos

Roosevelt Antonio Barraza Villarreal, así se presentó este hombre de 86 años, quien fue acompañado de su hija, y dijo con gran orgullo y un poco de nostalgia lo que significaba para él recorrer, ahora en tren, lo que hace más de 50 años fue rutina de trabajo: ir desde Las Flores hasta Bocas de Ceniza.

Con gran nitidez recordó que era jefe de pilotos. Ellos se encargaban de guiar a los buques que de mar afuera pasaban al río Magdalena para ingresar al puerto de Barranquilla. En ese entonces, la casa del piloto, del que solo queda la estructura, estaba en Bocas de Ceniza.

Para este octogenario hombre, en Barranquilla se demoraron mucho en hacer estas obras en Puerto Mocho, pero es fabuloso que lo hayan hecho ahora.

“Me parece fabuloso, estoy muy contento con la transformación”.

Roosevelt Antonio Barraza Villarreal acompañado de su hija.

Por otro lado, Lidia Valencia trajo a su esposo para celebrarle su cumpleaños número 86, y aunque sufre de Alzheimer, ese no fue impedimento para que lo trajeran a disfrutar de este día.

Caminó junto a su esposa e hija por cada uno de los caminos habilitados del lugar.

“Mi hija quiso traerlo para que pasara su cumpleaños por aquí con nosotros. Aunque él no habla ni nada, pero estamos muy felices aquí”.

Turistas de toda Colombia

Elieth Pérez Quintero es de Aguachica, Cesar, y aprovechó que se encontraba en una capacitación en la ciudad para visitar Puerto Mocho. “Vine de pura casualidad, me enteré esta mañana que podíamos venir y vine a ver las maravillas que tiene esta ciudad. Quiero felicitar a los barranquilleros por tener estos escenarios tan bonitos”.

Para el bogotano William Mahecha es muy bueno todo lo que está pasando en Barranquilla y todo lo que se está haciendo para fortalecer el turismo. A través de las redes sociales se enteró de este nuevo atractivo turístico y sin dudarlo fue a visitarlo. “Me parece súper bien todo esto, vi el video en redes sociales y me parece chévere lo que están haciendo para llamar el turismo a la ciudad”.

Sin duda, este escenario promete convertirse en uno de los sitios favoritos de propios y visitantes. Desde que ingresaban a la estación para tomar uno de los vagones que los llevaban hasta las playas, no cesaban las palabras de elogio de los turistas.

Sin embargo, no todos disfrutaron del paseo. Beatriz llegó desde muy temprano con un grupo de familiares para disfrutar de un día de playa, pero se llevaron la sorpresa de que esta aún está habilitada para bañarse. Se quedaron con sus bolsos listos con todo lo preparado para el baño de mar.

“Vinimos a darnos un baño de mar con mis hijas, pero nos dijeron que no podíamos bañarnos. Que si queríamos podíamos pasear en el tren, pero ellas no quisieron, así que perdimos el viaje”.

Pequeños vendedores

Para los vendedores de agua de coco, cocadas y dulces, entre otros, fue un gran día y esperan que sea mucho mejor.

David Rosas es casetero hace 15 años en este sector, pero hoy quiso vender agua de coco. “Hoy me estoy rebuscando vendiendo agua de coco y me ha ido muy bien hoy y espero que me vaya mucho mejor todavía”.

Más cultura ciudadana

Las autoridades le recomiendan a quienes van a visitar el lugar atender las indicaciones como no llevar alimentos y utilizar las canecas de basuras.