La hoja de ruta para garantizar una educación de calidad en el departamento del Atlántico para los próximos 10 años dio un paso importante este jueves con el inicio de la segunda fase de construcción del Plan Decenal de Educación 2024-2034 ‘Más Educación Más Futuro’.

Durante esta etapa se desarrollaron mesas de trabajo con 15 establecimientos educativos del departamento para proyectar el avance que tendrá el sector de la educación en los próximos años.

De esta manera, el secretario de Educación del Departamento, Leyton Barrios, indicó que el objetivo general es ofrecer una educación de calidad a cada joven del Atlántico.

“Cuando llegué a la secretaria me percaté de que habían cosas que se estaban haciendo muy bien, pero habían otras que quizás no estaban alcanzando los resultados que se estaban buscando, y habían otras que no se estaban haciendo, lo que lo llevó a convocar una reunión con todo el equipo de secretaría educación, y concluimos que era importante implementar un Plan que nos permitiera ir midiéndonos día a día, pero al mismo tiempo que nos determinará cuál iba a ser el horizonte hacia donde nosotros queríamos llevar la educación del departamento del Atlántico”, explicó.

Además, la subsecretaria de Desarrollo Educativo del Atlántico, Maribel Castro, aseguró que los jóvenes son actores claves en estas mesas de trabajo.

“Nuestra misión es que los niños quieran ir al colegio, poder ver y hacer lo que ellos quieren e inspiran de corazón; esta es la primera mesa técnica luego de cumplir una primera fase donde tuvimos la posibilidad de analizar los indicadores históricos de materia de calidad, cobertura y eficiencia”, comentó.

Por su parte, July Paola Ramírez, docente orientadora, mencionó que “para nosotros como orientadores escolares es una gran oportunidad de poder hablar, poder tener una voz y un voto en toda esta construcción, sobre todo que somos seco para nuestras comunidades educativas que podemos plasmar esa educación, soñar, pero desde nuestra realidad”, dijo.

Cabe destacar que en las mesas técnicas también participaron rectores, docentes, coordinadores, estudiantes, representantes de los padres de familia y enlaces de educación de cada municipio.

Detalles del plan

El Plan Decenal Educativo está basado en cinco líneas temáticas que comenzaron a ser discutidas y evaluados con todos los actores del sector educativo.

‘La Calidad Educativa como Pilar del Progreso’ es la primera de las líneas que contempla acciones en ejes como: Bienestar de Docentes y Directivos, Líderes del Cambio Educativo; Desarrollo Profesional de Docentes y Directivos Líderes del Cambio Educativo; Infraestructura Escolar; Alimentación escolar y Educación Inicial, entre otras.

‘Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible’ es otro de los componentes del plan. Esta línea busca integrar el aprendizaje y la aplicación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (Steam) como motores del desarrollo sostenible. Al fomentar una educación basada en la investigación, la creatividad y la innovación, se prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro y contribuir a un mundo más justo, equitativo y respetuoso con el medio ambiente.

‘Aprender en la diversidad, crecer en la inclusión” es la tercera línea del PDE como muestra de una política educativa que promueve un modelo educativo en el cual la diversidad de identidades, contextos y experiencias se perciben y valoran como recursos para el aprendizaje colectivo.

“Bilingüismo: Hacia un Futuro GloCal’, se ha denominado otros de los ejes temáticos de esta hoja de ruta que, busca consolidar el aprendizaje y uso de un segundo idioma, en especial el inglés, desde una perspectiva de impacto local con alcance global. “GloCal” representa la visión de formar estudiantes capaces de actuar y contribuir tanto en contextos locales como internacionales.

Una quinta línea está relacionada con ‘Un Camino Integrador: Educación Postsecundaria, Empleo y Emprendimiento’, que se centra en construir puentes efectivos entre la educación media, la formación técnica laboral, y las oportunidades de empleo y emprendimiento.

