Menos de un mes ha transcurrido desde haberse habilitado el paso por el puente Simón Bolívar, en la calle 30, en el municipio de Soledad, y el temor ha vuelto a apoderarse de los conductores y ciudadanos que hacen uso de la mencionada estructura.

Grietas en el asfalto, andenes destruidos y barandas en mal estado son algunos de los aspectos que generan preocupación debido a que las lluvias han vuelto a arreciar en el departamento, por lo que se podría generar una nueva emergencia como la de mayo pasado.

Así lo aseguró el motociclista Luis Jiménez, quien cuestionó que la estructura se encuentre en dicho estado tras haberse tomado más de cinco meses para su intervención.

“Las obras del puente no las han terminado. Mira cómo se ven las grietas que tiene aquí, a raíz que vayan pasando las mulas, todo eso va hundiendo cada día más y es un peligro, porque se puede hundir otra vez y puede ocurrir el mismo accidente”, sostuvo el conductor.

Jeisson Gutiérrez Los conductores dicen que transitan con precaución debido a la aparición de grietas

Asimismo, Eladio Ospino, taxista que transita con frecuencia por este sector, expresó su inconformismo con el estado actual que tiene el puente.

“No soy experto en la materia, pero por ejemplo, eso lo que hicieron fue digamos, apretar la tierra y echarle arriba asfalto, pero yo pienso que para mi criterio, no fue la obra más sensata que han debido hacer; eso se está agrietando en la parte de arriba, o sea, a los lados y eso puede conllevar a que Dios no lo quiera en cualquier momento termine en una en una catástrofe ahí”, expuso el conductor.

Por su parte, el ciudadano Edmundo Osorio comentó que cada vez que se presentan lluvias, una de las tuberías empieza a botar agua sin control e inunda la estación de taxis y los establecimientos aledaños al puente. Por eso pidió a los entes encargados que adopten acciones para solucionar esta problemática.

“La verdad es que eso, con tantos problemas que tuvo, de pronto hicieron algo que no está bien hecho; esto no existía, son ríos de agua, de aguas negras que salen, que han quedado, eso no existía antes de que se cayera el puente; Entonces, pues, le agradecemos al Gobierno, a la alcaldesa, a quien le corresponda, que nos colaboren”, mencionó.

Por otro lado, Jair Barraza, manifestó que desde su punto de vista se ha realizado un buen trabajo de reparación en el puente.

“Yo pienso que el trabajo que se hizo está muy bueno. Yo estuve pendiente de cómo estaban trabajando y vi que le pusieron bastante hierro, bastantes varillas; donde se cayó lo repararon muy bien. Yo pienso que hicieron un buen trabajo”, sostuvo el ciudadano.

Posición de Invías

Tras la habilitación del puente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) indicó –a través de un comunicado– que las intervenciones en la zona se mantendrían.

Explicó que las intervenciones corresponden a trabajos de mantenimiento rutinario, señalización, demarcación del puente y reemplazo de los dispositivos de seguridad vial. También seguirán las obras relacionadas con el traslado de las redes de alcantarillado y pozos de inspección que habían colapsado en ese punto.

En ese momento, la subdirectora general de Invías, Carolina Barbanti Mansilla, dijo que se abría el paso para los vehículos luego de realizar trabajos de instalar las redes y el colector de aguas servidas, rellenar la zona que había colapsado y disponer del concreto asfáltico para la recuperación del puente.

“Cumpliendo nuestro compromiso con la ciudadanía, estamos dando paso por el puente Simón Bolívar luego de realizar las actividades de relleno, puesta de capas granulares de estructura de pavimento y la instalación de concreto asfáltico para así lograr recobrar la movilidad del corredor con garantías de seguridad para todos los usuarios”, aseveró la funcionaria.

EL HERALDO consultó al secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, sobre este caso en particular, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta alguna.

El recuento de la emergencia que se registró en el puente

El pasado 31 de mayo a las 3:40 a.m. el puente de la calle 30 ubicado en el municipio de soledad colapsó en el momento que dos vehículos se movilizaban por la zona, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y tres lesionadas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Bautista Caraballo Rivera, Israel Rodríguez Pereira, Joel Alfonso Meriño Torregrosa, y Omar José Martínez Solís.

Por su parte las personas lesionadas se identificaron como Brenda Lizeth De las Salas Jiménez, Freddy Manuel Lalinde y Luis Alfonso Llanos Ferrer.

La estructura estuvo cerrada por espacio de cinco meses a causa de esta situación, lo que generó traumatismos en la movilidad.

Cabe anotar que, ante esta situación, desde el Ministerio de Transporte se anunció que la Sociedad Colombiana de Ingenieros adelantaría una investigación para determinar las posibles causas del colapso de parte de la estructura.

EL HERALDO pudo establecer que dicho proceso finalizó y los resultados fueron entregados a la cartera ministerial, que será la encargada de darlos a conocer públicamente.