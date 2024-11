La medida anunciada este martes 12 de noviembre por la empresa Air-e intervenida, de no cobrar a los usuarios lo correspondiente durante el mes de diciembre, debido a las fallas que se han originado y que hará que los cobros de octubre y noviembre se encuentren, ha levantado sospechas dentro de la bancada caribe en el Congreso de la República.

Así lo dejó saber el senador Carlos Meisel, perteneciente a la colectividad del Centro Democrático, quien puso en contexto la medida anunciada por el agente interventor Edwin Palma, durante la plenaria del Senado.

“Anuncia el señor agente interventor de Air-e, que se encarga de la energía del Atlántico, Magdalena y La Guajira, que dado que se juntaron las dos facturas de octubre y noviembre, no van a cobrar la factura de diciembre como un hecho de empatía con los regalos y con las cargas de los hogares en diciembre. Ese mismo acto tuvieron cuando anunciaron la suspensión del cobro de la opción tarifaria y lo anunciamos y lo dijimos: acá no están perdonando nada, simplemente están prorrogando una deuda a más tiempo, deuda que se pagana en los tres últimos meses del año”, comentó Meisel en el momento de hacer uso de su turno a la palabra en la plenaria.

Así mismo, le exigió claridades a la entidad, teniendo en cuenta que sospecha de los manejos que posteriormente se pudiesen dar en contra de la ciudadanía de los tres departamentos afectados.

“Entonces, el llamado a los medios de comunicación es que le preguntemos a Air-e con toda puntualidad y toda certeza: ¿En qué consiste o en qué va a consistir para el bolsillo de los caribeños, de los atlanticenses, magdalenenses y guajiros, el no cobro del recibo de diciembre?, porque yo sé que de eso tan bonito no dan tanto”, apuntó.

Criticas a la valorización

De otra parte, Meisel terminó su intervención del día haciendo punzantes observaciones sobre la fase de socialización del cobro de valorización en la vía entre Barranquilla y Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, a la que llamo una actuación “fantasma” de parte del Ministerio de Transporte.

“El país ha sido testigo en las redes sociales de las socializaciones fantasmas de la valorización. Está haciendo esto el Gobierno nacional de una manera casi delincuencial”, indicó.

Seguidamente, apunto a que estarían manipulando las imágenes de dichos encuentros para simular que la asistencia de la gente es mayor a lo que corresponde.

“Unos foros donde no asiste nadie, editan unos videos de una aparente socialización de mentiras, en unas zonas donde no van a estar afectadas por el cobro en unos montos donde no se revisa la capacidad de pago de los contribuyentes, y lo digo aquí hoy en este recinto, que tiene representación de distintas regiones del país, porque a pesar de que es injusto que empiecen por nosotros en Atlántico y Bolívar, el mismo Gobierno está diciendo que se van a ir con este raponazo a todas las zonas del país”, apuntó.