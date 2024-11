Como histórico calificó el alcalde Alejandro Char los resultados obtenidos por 30 estudiantes que hacen parte de 14 instituciones educativas distritales en las Pruebas Saber 11 de este año, duplicando el número que alcanzaron puntaje de excelencia del año anterior en el desempeño.

Lea aquí: “Barranquilla es deporte e inclusión”: Alcalde Char dio bienvenida a selecciones femeninas del Mundial para amputados

El mandatario señaló que una vez más Barranquilla se ratifica como un territorio líder en educación, a través de su cuenta en X, el mandatario celebró los resultados “Barranquilla obtuvo el segundo mejor puntaje de Colombia en las pruebas Icfes Saber 11! Orgulloso de compartirles que por primera vez se logra que 30 estudiantes de colegios públicos tengan puntajes iguales y superiores a 400 puntos en las pruebas Icfes Saber 11, donde además 97 instituciones subieron su promedio global”.

Char además felicitó a los estudiantes por estos resultados. “Felicitaciones a este tremendo semillero que hoy saca la cara por la ciudad y demuestra que sí se puede. Cuando digo que la educación de Barranquilla está a otro nivel, me refiero a esto. ¡Vamos por más!”

Entre los colegios distritales que sobresalieron en las Pruebas Saber 11 son Sobresaliendo en este gran logro histórico de ciudad se encuentran la IED Alexander Von Humboldt, IED de Experiencias pedagógicas, IED Nueva Granada, IED Betania Norte, Marie Poussepin, IED Técnica Bilingue Jorge Nicolás Abello, Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, IED Ciudadela 20 de Julio, IED El Castillo de la Alboraya, IED El Silencio, IED Gabriel García Marquéz, IED Juan José Rondón, IED María Inmaculada e IED Técnica Nacional de Comercio.

¡Barranquilla obtuvo el segundo mejor puntaje de Colombia en las pruebas Icfes Saber 11!



Orgulloso de compartirles que por primera vez se logra que 30 estudiantes de colegios públicos tengan puntajes iguales y superiores a 400 puntos en las pruebas Icfes Saber 11, donde además… pic.twitter.com/PsUHT8BNbf — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 4, 2024

Lea también: Rinrín Renacuajo, ahora se pasea por el Gran Malecón

El mandatario destacó que “tenemos información de que 97 colegios mejoraron los datos del año pasado y por primera vez 30 estudiantes superaron los 400 puntos. Muy felices con los resultados de educación de Barranquilla”.

Este resultado demuestra el compromiso que tiene la administración distrital del alcalde Alejandro Char con la calidad educativa en el Distrito, reflejando un avance significativo en comparación con el año anterior. Entre el grupo de los estudiantes destacados se encuentra Javier Esteban de la Hoz Castro, de la Institución Educativa Distrital Alexander Von Humboldt, obteniendo el primer lugar en el ranking de instituciones educativas distritales.

De acuerdo con el Icfes, Javier alcanzó la excelencia académica con un puntaje sobresaliente de 450 puntos. Su esfuerzo y dedicación son un ejemplo inspirador para toda la comunidad educativa y motivo de orgullo para la ciudad.

JEISSON_GUTIERREZ Institución Educativa Distrital Alexander Von Humboldt

Javier de la Hoz, estudiante de undécimo de la Humboldt, no pudo ocultar su felicidad por su resultado. “Me encuentro muy contento con el resultado que he logrado en las pruebas Saber 11, he obtenido un puntaje de excelencia que ha sido producto de la educación de calidad que he recibido en mi ciudad. Estando muy cerca de graduarme, quiero agradecer a Dios, a mis padres, a mis profesores, a mi institución educativa, porque han sido maestros de vida, sin duda, cada enseñanza y guía ha sido fundamental para el logro de estos resultados”.

De interés: ¿Qué tan necesario es sancionar el consumo excesivo de agua en el departamento del Atlántico?

También se refirió a todos los estudiantes que luchan cada día por sus sueños. “Hablo en nombre de todos los jóvenes soñadores, que con esfuerzo y dedicación estamos alcanzando grandes metas. Este logro es para Barranquilla, le doy las gracias a nuestro alcalde Alejandro Char, y a la Secretaría de Educación por las oportunidades que nos brinda a nosotros los jóvenes, logrando cada día una mejor educación pública para el Distrito, ampliando coberturas, modernizando la infraestructura y capacitando a los docentes. Muchas gracias por ser parte de este logro, mi deseo es inspirar a futuras generaciones a seguirse esforzando, para dejar en alto a nuestra ciudad de Barranquilla”, destacó el joven estudiante.

Estos resultados reflejan un avance significativo en este 2024, pues el número de estudiantes que alcanzaron puntajes de excelencia en las pruebas fue superior al año anterior. Es decir, se duplicó en relación con el 2023, demostrando el impacto positivo del acompañamiento académico y formativo que reciben los jóvenes, mediante las estrategias educativas implementadas en las IED.

Por su parte la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, destacó el compromiso que tiene la actual Administración por brindar una educación innovadora y de calidad: “Celebro con orgullo este logro obtenido en la ciudad, con estos resultados de excelencia una vez más ratificamos el compromiso que tiene la Administración distrital, bajo el liderazgo de nuestro alcalde Alejandro Char, por brindarle a todos los niños y jóvenes de Barranquilla una educación de calidad. Sin duda, nuestros colegios están mostrando la categoría de jóvenes que está sacando la educación pública de Barranquilla. Este es apenas el inicio de grandes logros por la educación, continuaremos fortaleciendo el acceso a una educación de alto nivel”.

De este modo, la implementación de estrategias enfocadas en el fortalecimiento del pensamiento crítico y computacional, el fomento de la lectura y escritura, la enseñanza del inglés y demás acciones enfocadas al desarrollo de competencias básicas han elevado el nivel de la educación en la ciudad, cerrando brechas de capital humano. Por lo anterior, la educación de Barranquilla está a otro nivel.