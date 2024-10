Como “inconveniente” ha sido calificada por los gremios del sector energético la resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía que suspende la limitación de suministro a las empresas de energía que se encuentran intervenidas.

Lea: Desde el 26 de octubre llegarán facturas de energía no expedidas a usuarios de estratos 1 y 2

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo que la medida es una “mala señal”, puesto que entrega un mensaje equivocado a las empresas del sector.

“Se está diciendo que cualquier empresa que esté en esa situación no tiene ningún deber frente el mercado y eso está incentivando el no pago. Es decir, las empresas podrían determinar no pagar, porque no se les va a cortar la energía”, explicó.

Puso de presente que la limitación de suministro es un mecanismo que existe dentro del mercado para incentivar a las empresas a estar al día con el sistema: “El Gobierno no está exento de eso. El Gobierno tiene que cumplir con su función de presupuestar los recursos dentro del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos”.

Remarcó que este tipo de decisiones pone en riesgo la generación de energía, en especial, a los térmicos, teniendo en cuenta que se incrementan los costos debido a que se deben comprar combustibles para responder a la demanda.

“Nuestros proveedores no dan facilidades de pago ni nos difieren en el tiempo las obligaciones que tenemos con ellos. Si es muy complicada esa señal para el sistema y para el mercado, en un momento donde se requiere toda la capacidad de generación por los bajos niveles de los embalses”, agregó.

Le puede interesar: Minminas extiende medida para garantizar suministro de energía a Air-e

A su turno, Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), dijo que para los usuarios es fundamental que el mercado mayorista de energía funcione y tenga liquidez.

“Suspender la limitación de suministro a comercializadores incumplidos pone en riesgo todo el sistema eléctrico del país. Por esto se creó la intervención y esta medida en lugar de cambiar de administrador debería se para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que los inversionistas dueños están dejando de cumplir”, enfatizó.

En ese sentido, enfatizó que “no debería extenderse la suspensión de limitación de suministro. Es un riesgo que no se debe correr”.

Lea más: Recogen primera cosecha de huertas comunitarias en Barranquilla

A su turno, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), indicó que la limitación de suministro es un instrumento de vieja data en el sector que busca garantizar su solidez y que los usuarios paguen el servicio.

“El Ministerio, tomándose atribuciones de la Creg, adopta una resolución que es inconveniente, porque se supone que una intervención por parte del Estado es para corregir los problemas existentes, no para darle una medida para que no paguen y generen un riesgo al sistema”, agregó.

Y mencionó que “si al generador no le pagan, no tendrá recursos para seguir generando energía. Esperemos que eso no suceda”.

Otras voces

Por su parte, Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, sostuvo que ha causado “asombro” la expedición de dicha resolución, puesto que se obliga a los generadores a suministrarle la energía a la empresa Air-e sin garantía de pago.

Le puede interesar: Gremios del Caribe piden que racionamiento de gas se extienda a todo el país

“A las dificultades financieras de las empresas distribuidoras por cuenta de la deuda por la opción tarifaria (más de $4 billones) y el impago por parte del Gobierno de $2.5 billones de los subsidios, ahora se extenderá a todos los agentes que venden energía en Bolsa”, expuso el experto en temas energéticos.

Los pormenores de la medida adoptada por el Ministerio

A través de la resolución 40409 de 2024, el Ministerio de Minas y Energía prorrogó una medida que beneficia a la empresa Air-e, en el marco del proceso de intervención que adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Dicha medida corresponde a la suspensión hasta el próximo 31 de diciembre de la medida de limitación de suministro a las empresas de energía que se encuentran intervenidas, la cual estuvo vigente inicialmente hasta el 30 de septiembre.

En el mencionado decreto, la cartera ministerial sostiene que dicha medida es necesaria teniendo en cuenta que las compras en bolsa superan el 51 % del total de energía en un momento en el cual los precios superan los 900 pesos kilovatio hora.

Asimismo, el Ministerio de Minas puso de presente que desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se avanza en el estudio de la regulación que permita prevenir los efectos de la aplicación del procedimiento de limitación de suministro. Por eso se definió que la medida finalizaría su vigencia si se expide dicha reglamentación.