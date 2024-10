Durante su intervención en el XV Encuentro Regional de Infraestructura de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el alcalde Alejandro Char destacó la senda que ha recorrido la ciudad en las últimas dos décadas para consolidar una transformación urbana.

El mandatario distrital destacó que el desarrollo de proyectos e iniciativas con vocación social han permitido consolidar confianza por parte del sector privado, que se ha traducido además en el incremento del recaudo de impuestos para dinamizar la inversión en obras.

“Barranquilla tiene algo que no tiene cualquiera y es confianza. Hoy vemos que las rentas nacionales caen casi 20 billones y resulta que el impuesto de industria y comercio crece un 44 %. El año pasado se pagaron $739 mil millones y este año superamos $1.1 billones. El predial ha crecido un 23 %, eso significa más de $600 mil millones recaudados. En estos dos recaudos, Barranquilla crece $450 mil millones sobre una base de $1.2 billones”, dijo Char.

En ese sentido, el alcalde distrital fue enfático al sostener que esta dinámica ha permitido que la ciudad se constituya en “prácticamente una república independiente” porque puede financiar los diversos proyectos sin contar con los recursos del nivel nacional.

“Yo no volví a Bogotá y le he dicho a mis amigos alcaldes que no vayan. Yo he visto a muchos alcaldes de provincias pequeñas gastándose las rentas en viajes para hacer lobby para un proyecto de $500 millones. Les he dicho que revisen sus tierras, que se sienten con el empresariado, con la gente y hacer un ajuste catastral, porque a veces la plata está aquí mismo”, enfatizó.

Char indicó, además, que se requiere avanzar en la autonomía regional debido a que es necesario para dinamizar el desarrollo. Sin embargo, anotó que “de aquí a que se dé eso pueden pasar 20 o 30 años, por eso Barranquilla hoy hace sus cosas todos los días como las tiene que hacer, por eso nos dedicamos a la gente”.

Destacó que en este periodo se han implementado proyectos como Mi Techo Propio, que buscan dinamizar el sector de la infraestructura a pesar de que a nivel nacional se consolidan acciones contrarias a dicho fin.

“Mientras el programa Mi Casa Ya tendrá una caída del 60 % o 70 %, Barranquilla creó un subsidio que se llama Mi Techo Propio y acá está creciendo la venta de vivienda. Hemos entregado 1.200 subsidios en los últimos tres meses y vamos a entregar 10 mil subsidios. Estamos dinamizando diariamente la construcción de vivienda y a la vez avanzamos en el mejoramiento de viviendas, porque no todo el mundo puede comprar una vivienda nueva. Estamos entregando 20 mil mejoramientos con la inversión de $24 millones por vivienda”, agregó.

Char también fue enfático al sostener que “de nada sirve la infraestructura si no hay formación de capital humano”, por eso destacó que “si hay algo que Barranquilla está haciendo bien hoy, más allá de sus obras, es formar a la gente. De la mano del sector de la infraestructura tiene que estar la formación de capital humano”.

Por eso enfatizó que su plan de trabajo ha estado direccionado a resolver los problemas sociales: “En mi primer gobierno, porque este es el tercero, construimos 140 colegios, muchos más de los que se han hecho en Bogotá en los últimos años; construimos 50 hospitales cercanos a la gente y después resolvimos parte del tema de los arroyos”.