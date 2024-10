A esta hora cientos de madres comunitarias de los diferentes municipios del Atlántico y de Barranquilla protestan frente a la sede del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, en la carrera 46, por el incumplimiento por parte del Gobierno de contratos y beneficios

Sefora Arias, presidenta de Sintracihobi seccional Barranquilla, dijo que no se han atendido algunos de los compromisos laborales, lo que estaría golpeando el bolsillo de las madres comunitarias.

Por esta razón, las madres comunitarias de todas las modalidades marcharon desde la Plaza de la Paz hasta la sede del ICBF en Barranquilla y con arengas exigen el cumplimiento de los acuerdos.

La dirigente sindical señaló que el Gobierno no les ha cumplido con la dotación de 2 millones de pesos. “Tenemos 8 años que no nos entregan dotación, no tenemos abanico, colchonetas”.

Orlando Amador Las madres comunitarias marcharon desde la Plaza de la Paz hasta la sede del Bienestar Familiar.

Además, 10 mil mujeres tenían que salir subsidiadas con el 95 % del salario, y a fecha de hoy en Barranquilla y el Atlántico no se ha llegado ni a 10.

“Teníamos que ser contratadas por el Estado a fecha límite del 18 de junio y todavía no hemos tenido esa contratación”, explicó Sefora Arias.

Pide que se cumplan los acuerdos nacionales lo más pronto posible. Desde el Atlántico se encuentran representantes en Bogotá para negociar con el Gobierno.

Además, estas trabajadoras reclaman que muchas madres han laborado más de 37 años y no tienen asegurada su pensión.