La estrategia distrital se puso en marcha desde los carnavales de este año, y tiene el propósito de intervenir en la violencia contra las mujeres. Según el cuerpo administrativo, la campaña arrojó resultados significativos, los cuales la Alcaldía distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Char y coordinada por la Gerencia de Desarrollo Social, de la mano con la Gestora Social, Katia Nule, presentó a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.

Durante la presentación se socializaron los resultados alcanzados por la campaña en el Carnaval 2024, la cual involucró activamente a lideresas comunitarias, organizaciones sociales y figuras representativas del Carnaval.

Esta campaña se implementa en el marco del programa ‘Ciudades seguras y espacios públicos seguros para mujeres y niñas’, que cuenta con el apoyo del Gobierno de España, a través de este organismo y tiene, además, el acompañamiento de ONU Mujeres.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla El mandatario, Alejandro Char, y la Gestora social, Katia Nule, presentando la campaña distrital.

“Presentamos balance positivo de la campaña ‘No es No’ a @AECIDColombia. Celebró esta valiosa iniciativa que, junto a @ONUMujeresCol, nos ha permitido avanzar en la prevención de violencias basadas en género, a través del programa ‘Ciudades Seguras’”, publicó el alcalde Char en su cuenta de X.

En el marco de la campaña se llevaron a cabo acciones de sensibilización en puntos clave de la ciudad, como las estaciones de Transmetro, centros comerciales, universidades, entre otros. La campaña también tuvo presencia destacada en eventos como la Batalla de Flores, el Carnaval de la 44 y la coronación de la reina.

De igual manera, en alianza con líderes sociales, se realizó la ‘Caravana Segura’, un recorrido por sitios emblemáticos de la ciudad (Malecón, Aleta del Tiburón y Galería 72), a través del cual se difundió el mensaje sobre la importancia del consentimiento y del respeto hacia las mujeres durante las festividades.

A su turno, Bibiana Aido, representante de ONU Mujeres en Colombia, expresó que la campaña ‘No es No’ es una actividad del programa ‘Ciudades Seguras’, la cual es una iniciativa de ONU Mujeres.

“Barranquilla es la séptima ciudad de Colombia que se une a este programa y es la primera de la costa Caribe. Barranquilla es un ejemplo a seguir, por eso destacamos la importancia de esta actividad que pretende transformar esa cultura que ha normalizado durante tiempo la violencia de la mujer”, sostuvo Aido.

La presentación de los resultados se hizo, entre otros, a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, quien expresó que “la igualdad de género debería ser el primero de los ODS porque donde hay igualdad de género hay menos pobreza, menos desigualdad; donde hay igualdad real de género hay más cultura, menos violencia”, indicó.

Y añadió: “donde más se respetan los derechos de las mujeres, los países que tienen la mayor calidad de convivencia y de progreso son aquellos donde los derechos de las mujeres están más garantizados, hay más igualdad y más cultura. Eso es lo que los hace distintos. No es no, no tiren la toalla”.

Por otro lado, la jefa de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, Helda Marino, explicó la puesta en acción de esta campaña.

“Se trabajó en el marco del Carnaval de Barranquilla teniendo en cuenta que el Carnaval era el escenario propicio para el lanzamiento de esta campaña que pudiese transformar el imaginario en torno a la violencia”, destacó la encargada.

Vicente Ortega, coordinador general de Aecid Colombia, destacó que para la Cooperación Española es “muy importante” el trabajo con la Alcaldía de Barranquilla para que tengan un componente de lucha contra la violencia de género.

“Cualquier mujer que sea víctima de machismo tiene que ser protegida, ayudada y apoyada por las instituciones públicas, y en eso la colaboración de la Cooperación Española está siempre a disposición de la Alcaldía”, anunció Ortega.