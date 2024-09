Aunque Colombia logró “sobrevivir” a un fenómeno de El Niño muy fuerte, con unos niveles de embalses históricamente bajos, el fantasma de un apagón o racionamiento en el país, a la espera de la entrada de La Niña, sigue rondando.

La cantidad de lluvia en ciertas regiones del país no logra un nivel óptimo de los embalses para garantizar una energía firme en todo el territorio nacional.

La demanda de energía en los últimos años viene en ascenso y el porcentaje que entra al sistema es más bajo de lo esperado. Un ejemplo de ello es que, de acuerdo con XM, en 2021 ingresó el 7 %, en 2022 el 28%, en 2023 el 17%, y este año ha ingresado solo el 13% de la energía esperada.

Precisamente, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) señaló que el crecimiento de la demanda de energía en Colombia estaría en un rango entre 1,16 % y 4,79 % anual para el periodo 2023 – 2037; sin embargo, la demanda ha crecido 5,54 % en lo corrido de 2024.

Un crecimiento, de acuerdo con los expertos, que estaría marcado por la electrificación de la economía, además de las temporadas de verano y sequía.

Un estudio reciente de la Universidad Nacional prevé un déficit de energía firme desde 2026. Es decir que existen dos escenarios en que probablemente solo el 45 % de los proyectos evaluados –tanto los que tienen la obligación de entregar energía como los que no están condicionados– entrarán realmente en operación.

Lo que muestra el estudio es que no todos los proyectos planeados o en desarrollo se materializarán a tiempo como se espera. Además, la mayor parte de la nueva capacidad de generación eléctrica en el país está basada en energía solar, lo que preocupa por su intermitencia

Si bien es importante la entrada de nuevos proyectos de energías renovables como la solar esta no es suficiente para garantizar el suministro de energía firme como si lo pueden suministrar las hidroeléctricas, y estas no crecen al mismo ritmo que los proyectos solares.

Este desequilibrio, muestra el estudio, hace que sea necesaria la entrada al sistema eléctrico de nuevos proyectos de fuentes confiables como las hidroeléctricas que respalde la generación de energía solar cuando esta no esté disponible.

Paneles Solares Parque Bosques Solares en Sabanalarga, Atlántico, aporta 100 MW de energía limpia.

Precisamente, durante la apertura del congreso anual de energía, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), llamó la atención sobre la posibilidad de no tener suficiente energía firme desde el 2026, “y es que el 2026 está a la vuelta de la esquina. Lo hemos venido advirtiendo desde hace varios años y no podemos dejar que el tiempo siga pasando sin tomar las medidas adecuadas que nos ayuden a solventar esta situación”, señaló.

Insistió en la necesidad de incentivar la entrada en operación de nuevos proyectos tanto de transmisión como de generación, con “reglas de juego claras y favorables”.

Es decir, explicó, sin tintes intervencionistas y sin eliminar beneficios, “como se hizo por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma Tributaria, donde se suprimió el 75 % de los beneficios tributarios para proyectos eólicos y solares. Estas son señales contrarias a la transición energética”, sostuvo la líder gremial.

Con respecto a las altas tarifas de la región Caribe, Gutiérrez señaló que desde el gremio seguirán insistiendo en que se deben revisar todos los temas fundamentales para que haya alivios reales “y no caer en la tentación de responsabilizar de este hecho a las generadoras, cuya tarifa es tan solo un 35 % del total del costo que paga el usuario en la costa Caribe”, enfatizó.

Según datos de XM, esta región muestra el mayor aumento en la demanda de energía mes a mes, lo que hace necesarios planes de consumo eficiente, programas para el buen uso de la energía y la formalización de zonas con consumos subnormales.

Ante la importancia de la entrada de más energía renovable, el ex ministro de Minas y Energía y experto energético Amylkar Acosta aseguró que la entrada de nuevos proyectos de energía verde no solo es una buena alternativa, “es la única alternativa para superar el estrés en grado extremo que acusa el SIN, toda vez que el margen de maniobra entre la oferta de energía en firme y la demanda no supera el 3 %. Y, antes que las bajas precipitaciones, que nos tienen otra vez al borde de un riesgo de racionamiento de energía, está la reducción de oferta de la energía. Y esta se debe no solo al atraso de la ejecución de los proyectos de generación, sino de los de transmisión”.

Ante este escenario para atender la creciente demanda se requiere estructurar proyectos de expansión en las redes de trasmisión y evitar su “agotamiento en el periodo 2025 – 2026″, coinciden los generadores de energía.

Por lo tanto, se necesita una inversión millonaria para mantener la disponibilidad del sistema y atender la demanda. Calculan los expertos del sistema eléctrico que para los próximos cinco años se necesitan más de $30 billones de inversión, que estarían destinados $20 billones en proyectos de generación eléctrica y $10 billones en infraestructura de transmisión.

Ante este panorama, donde la brecha entre la demanda y la oferta de energía es cada vez más estrecha, y mientras se espera la entrada en operación de nuevos proyectos, los colombianos pueden contribuir al mejor manejo de la misma mediante pequeños cambios de hábitos tanto en los hogares como en el sector productivo.

Hacia la transición energética

Para el gremio del sector energético, avanzar hacia la transición como lo plantea el gobierno del presidente Petro debe ir acompañada de garantías en la disponibilidad eléctrica bajo un esquema de seguridad, acceso y sostenibilidad.

En esta línea, hay que explicar que la energía firme es aquella que se genera de manera continua las 24 horas del día los siete días de la semana. Contrario a la energía complementaria, como la solar, que solo puede generar por algunas horas del día y se ve afectada por fenómenos atmosféricos como las tormentas y ciclones. De allí la importancia que ambas trabajen paralelamente.

Cabe resaltar que los proyectos de generación de energía de fuentes no convencionales de energías renovables (Fncer) son una excelente apuesta para complementar la matriz eléctrica del país y contribuir con la disminución de precios. Especialmente en la región Caribe es necesario sumar proyectos que generen energía las 24 horas al día de forma estable y confiable, como las hidroeléctricas.

Aporte de Isagen en la Costa

Con un alto potencial para la generación de energías renovables, la región Caribe se convierte en un lugar privilegiado para el desarrollo de proyectos solares y eólicos en Colombia, aumentando de esta manera la oferta energética. Actualmente, el 54 % de los proyectos de generación en el país tienen como epicentro esta zona.

En ese sentido, Isagen es la única generadora que actualmente le aporta energía, proveniente de los parques eólicos, al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En total son 32 megavatios que genera: Guajira I, con 20 MW, y Wesp 01, con 12 MW. Para la compañía esto significa un hito en el país en materia de avance hacia la transición energética.

Con estos proyectos que no solo aportan energía al país, sino que además apoyan a la comunidad, Isagen invirtió más de $250 mil millones. Desde el 2020 a la fecha han entregado recursos para mejoramiento de vivienda y de infraestructura educativa, entre otros.

Mientras que en el departamento del Atlántico, aprovechando la alta radiación solar, el 60 % más del promedio a nivel global, se encuentra Bosques Solares en Sabanalarga.

Esta importante granja solar, recientemente inaugurada, genera 100 MW de energías limpias, con una capacidad para atender a una población de más de 400 mil habitantes. Contribuyendo, además, con una inversión de $500 mil millones, en el bienestar de la comunidad tanto en lo social como ambiental en este municipio.

Isagen analiza la viabilidad de un proyecto eólico de 300 MW en La Guajira y otros proyectos hidráulicos de 148 MW, que ya cuentan con licencias ambientales. Además, ha firmado una alianza con Atlas Renewable Energy, con posibles inversiones para sumar 1.000 MW de energías renovables en Colombia, muchos de ellos destinados a la costa Caribe.

Desafíos del sector energético por superar en Colombia

El atraso de las obras de La Colectora, que debía estar lista en 2022, condiciona la finalización del 90 % de los proyectos eólicos. Problemas de orden público, como bloqueos constantes y amenazas al personal técnico dificultan la gestión de los proyectos. Uno de los desafíos que se presenta en la construcción de proyectos como los eólicos son las consultas previas que pueden llegar a realizarse hasta con más de 200 comunidades diferentes, cada una con expectativas diferentes, un proceso que puede tomar 18 meses en promedio.

Los retrasos de los cronogramas por la demora en los trámites y licenciamientos implican un nuevo trámite ante la Upme, lo que retrasa aún más la entrada de los proyectos de 2 a 9 meses adicionales. Finalmente, la incertidumbre por una posible reforma a la Ley de Servicios públicos, y la inestabilidad institucional de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) limitan la entrada de nuevas inversiones que son requeridas en el sector. Es necesario contar con reglas claras para fomentar la confianza inversionista.

Desde casa también podemos ahorrar