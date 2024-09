Pedalear hasta que el cuerpo aguante. Ese es el diario vivir de las personas que se encuentran adscritas a una cooperativa en el barrio Las Flores en Barranquilla, a través de la cual prestan el servicio de transporte por medio de 310 bicitaxis.

La rutina de Epifanio Jiménez inicia a las primeras horas del día, cuando sale de su vivienda para ganarse el sustento como mejor sabe hacerlo: transportando a propios y visitantes desde la entrada del barrio hasta Puerto Mocho.

“Trabajo en ese oficio hace 30 años y recuerdo que transitar anteriormente era muy complicado debido a que las calles no estaban pavimentadas y esto era pura tierra y piedras, pero desde que tengo uso de razón trabajo en esto y he logrado sacar a mi familia adelante”, dijo Jiménez.

El presidente de la cooperativa contó que el bicitaxismo en el barrio Las Flores se ha convertido en el sustento para decenas de familias y que incluso son muchas las madres cabeza de hogar que han decidido ser ganarse la vida a través de este medio de transporte informal, cuyo valor asciende a $1.500 por persona.

Contar la historia del río Magdalena y la Ciénaga de Mallorquín a los turistas mientras los transportan es una de las cosas que más le llena de felicidad a Jiménez, quien aseguró que ganarse la vida honradamente es lo que más lo llena de satisfacción.

“Esto para el turista es una experiencia mágica y es bonito hacer parte de esto, porque en el exterior el bicitaxi es completamente diferente”, dijo.

De igual manera, el barranquillero mencionó que recientemente se enteró de una medida del Minis

“La medida dice que nos tocará encerrar los carritos por completo y eso en esta ciudad es algo imposible porque tenemos un clima con altas temperaturas. Esto va a causar que muchos se retiren de este oficio porque hay muchos que no van a estar en las condiciones de pagar lo que ellos van a cobrar y acomodarse ya que hay carritos que son alquilados y pagan tarifas para mantenerlo”, sostuvo el conductor en medio de un recorrido.

Hanner Martínez, quien lleva 10 años en su oficio, ganando entre 30 y 40 mil pesos diarios e indicó que está dispuesto a aceptar los cambios que busca implementar el Gobierno nacional, pero teme las dificultades de normativas que lo afectarían, pues depende económicamente de su labor y de su familia.

“Yo salgo a las 6 de la mañana y guardo el bicitaxi hasta las 7 de la noche, es decir, que este es mi único medio económico por lo que invertir fuertes cantidades de dinero se me hace imposible. Hay que cumplir con especificaciones para poder ser legal, tales como cambiar el grosor de las llantas, sacar el runt, entre muchos otros”, dijo Martínez.

Los usuarios

La noticia de la formalización de este medio de transporte por parte del Ministerio de Transporte ha causado voces a favor y en contra entre los usuarios, teniendo en cuenta que que nació como una respuesta a la necesidad de cubrir la demanda que no era atendida por los vehículos de transporte formal.

La ciudadana Claudia Díaz señaló que utiliza recurrentemente este servicio para llegar hasta la parada del bus, ya que esta se encuentre retirada de su vivienda.

“Yo salgo desde muy temprano de casa y el único medio de transporte que me queda bien es el bicitaxi. Para buscar a los niños a la escuela también me toca coger este vehículo, ya que el sol es muy fuerte y estas temperaturas no están para estar caminando, pero si deben cumplir con la norma la tarifa subirá y no habrá con qué pagar”, expresó Díaz.

A su turno, Carlos Gómez mencionó que está de acuerdo con el hecho de que todos vehículos de transporte sean formalizados para que estos no sean constantemente perseguidos por los controles de las autoridades.

“Aunque está bien que los legalicen, deben garantizarles su migración porque la mayoría de propietarios de bicitaxis no cuentan con una buena economía”, sostuvo el ciudadano.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA Bicitaxismo a gasolina Los tricimóviles en Barranquilla son utilizados en sectores como Las Flores, Rebolo y el Centro, entre otros.

Desde los expertos

Porfirio Ospino, experto en temas de movilidad, aseguró que para garantizar la seguridad de los usuarios que utilizan el servicio de bicitaxis, este medio de transporte debe ser regulado.

“Hay muchas personas que utilizan este vehículo, pero debe ser reglamentado y debe seguir sectorizado porque su tránsito por vías con una alta circulación podría ser inviable uy peligroso”, expresó.

Detalles de la medida

Con la homologación de tricimóviles para la prestación del servicio público de pasajeros, el Gobierno nacional da un paso en la atención de las peticiones de los representantes de este sector. Así lo sostuvo el Ministerio de Transporte, que recalcó que de esta manera se brinda una herramienta reglamentaria a las autoridades locales para que hagan los análisis pertinentes en su respectiva aplicación.

El interesado en realizar la homologación de los vehículos que cumplan con las condiciones deberá seguir el proceso virtual a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), adjuntando los documentos correspondientes. Igualmente, el propietario y la empresa de transporte son responsables de mantener las condiciones originales del vehículo.

El Ministerio de Transporte informó que para que estos vehículos puedan entrar en la norma deberán contar con requisitos indispensables, tales como el hecho de que el triciclo o tricimóvil no motorizado debe ser de 3 ruedas, con ancho máximo de 1,20 metros, accionado con el esfuerzo físico del conductor por medio de pedales, un habitáculo para el transporte de máximo 3 pasajeros (incluido el conductor) y puertas de acceso en ambos costados.

De igual manera, el tricimóvil con pedaleo asistido también debe tener 3 ruedas con un motor auxiliar eléctrico con potencia nominal continua no superior a 0,50 kW como apoyo al esfuerzo muscular del conductor. Dicha potencia deberá disminuir progresivamente conforme se aumente la velocidad del vehículo y se suspenderá cuando el conductor deje de pedalear o alcance una velocidad de 25 km/h.

De igual manera, dio a conocer que el chasis del tricimóvil debe ser mono-estructural, que garantice la seguridad y estabilidad del vehículo. Además, el habitáculo de pasajeros debe estar completamente carrozado, sin bordes ni aristas cortantes y esta debe garantizar que no ingrese agua o polvo y se debe disponer de ventilación natural (ventanas o ductos) en cada una de las puertas.

Dentro de la reglamentación también se dispuso que estos cuenten placas vehiculares y todos los asientos deberán contar con cinturones de seguridad de tres puntos de broches metálicos. También tiene que tener peldaños para el acceso de pasajeros, el cual no debe exceder los 400 metros a la altura del suelo.

Puntos relevantes del proceso

Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, indicó que tras la homologación ante el Rut se pueden acudir a las secretarías de Tránsito departamentales o municipales para su puesta en funcionamiento.

“Estamos llegando a todo el territorio colombiano, dignificando el trabajo de las familias del país y vamos en la ruta al cambio”, recalcó.