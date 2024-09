Un fuerte aguacero ‘pegó’ con bastante fuerza este miércoles en Barranquilla y su área metropolitana, provocando afectaciones en viviendas, caída de árboles y vehículos arrastrados por arroyos.

En el barrio Montes, Rosa Barreto sufrió la pérdida de la estructura superior de su casa.

“La lluvia pegó con bastante fuerza desde las 9:00 a. m. y de un momento a otro un trueno hizo temblar la casa y tumbó la parte superior de mi vivienda, lo que también provocó la caída de parte de la estructura de la casa”, dijo la mujer.

Agregó que “afortunadamente nadie se encontraba pasando por la acera de la casa, porque pudo haber heridos”.

A su turno, Manuel Fontalvo, residente en el barrio Simón Bolívar, mencionó que se encontraba al interior de su vivienda cuando se desplomó parte del techo de su cuarto.

“El viento hizo que se desprendieran unas 6 láminas de la casa, entre esas, las de mi cuarto; mi tía me tuvo que sacar de la habitación porque me encuentro incapacitado del pie y no puedo caminar”, recordó.

Por su parte, Ana Cabrera, residente de la zona, mencionó que su casa sufrió la caída de 20 láminas en el patio: “Las láminas volaron por un vendaval que hubo y cayeron a casas cercanas causando daños, incluso, una le cayó al carro de mi hija y le partió el vidrio, si vuelve a llover de esa manera creo que pueden terminar de caer el resto del techo”.

Mientras tanto, en el sector de Caribe Verde también se presentaron emergencias por las fuertes lluvias. Claudia Martínez, residente de la zona, indicó que su negocio no cuenta con fluido eléctrico por los daños en el techo del local.

“Sentimos un estruendo fuerte en horas de la mañana y ahí fue cuando salieron volando las láminas de la casa hacia la calle. Yo tengo un negocio de comidas y cuando pasó todo pensé que se iba a caer la cocina, pero afortunadamente no pasó a mayores, ahora el problema es que por esta situación quedamos sin luz y ya hay comida preparada, y no queremos que se pierda”, comentó.

A los alrededores de la zona se registró la caída de cerca de 10 árboles por los parques y boulevares del barrio.

A su vez, a la altura del puente de la Cordialidad con Circunvalar, que conecta a Barranquilla con Galapa, se presentó la caída de un árbol que impidió el tránsito de vehículos. Sin embargo, la movilidad se reactivó minutos después tras haberse retirado el árbol.

También, en la calle 85 con carrera 50, los Bomberos atendieron el caso de varios vehículos que fueron arrastrados por un arroyo.

En Soledad

Un total de siete barrios en Soledad resultaron con afectaciones tras el vendaval que azotó gran parte del departamento del Atlántico.

Costa Hermosa, Las Margaritas, Don Bosco, Viña del Rey, Villa Adela, Soledad 2.000 y Salamanca son los sectores que presentaron mayores daños por cuenta de las intensas lluvias que cayeron este miércoles en este municipio.

La Secretaría de Gobierno, la Oficina de Atención de Riesgo y Desastre, Defensa Civil y el Ejército Nacional acudieron a estos sectores para adelantar la caracterización pertinente de los damnificados a través de los censos, que permitirá identificar los recursos necesarios para cada vivienda.

De acuerdo con la administración municipal, se avanza en la entrega de ayudas humanitarias a las familias que resultaron afectadas con el fenómeno de variabilidad climática de las pasadas semanas.

La alcaldesa Alcira Sandoval estuvo recorriendo, junto a su equipo de gobierno, los lugares afectados para atender a la comunidad, ante la calamidad que se vive en el municipio por las lluvias y fuertes vientos.

Se prevé lluvias para los próximos días en el Caribe Colombiano

La tormenta tropical Helene, que subió a la categoría de huracán este miércoles, tuvo influencia en las condiciones meteomarinas de la cuenca Caribe de manera indirecta, provocando la persistencia de algunas precipitaciones en varios sectores del Atlántico y otros departamentos.

Sin embargo, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el fenómeno natural se encuentra al este-noreste de Cozumel México y se mueve al noroeste, alejándose del mar Caribe y evitando su influencia para los diferentes sectores.

El Ideam informó que la temporada de ciclones se mantiene activa y la mesa técnica continuará monitoreando e informando sobre el territorio nacional.

En ese sentido, mencionó que para los siguientes días en el Caribe se esperan cielos mayormente cubiertos con lluvias y acompañados de descargas eléctricas en La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y Bolívar.