Desesperados y muy molestos. Así amanecieron este miércoles los habitantes del barrio San Salvador porque ya tiene más de 48 horas sin el servicio de energía eléctrica.

Por esta circunstancia, los afectados decidieron bloquear la carrera 76 con calle 84B de este barrio de la localidad Riomar, con el propósito de exigirle a Air-e que se restablezca con urgencia el servicio.

La misma situación enfrentan los residentes de otros 12 sectores de la ciudad de Barranquilla, cuyos habitantes se quejan porque desde la noche del pasado lunes, cuando se registró el vendaval, quedaron sin fluido eléctrico.

Pero lo que más les molesta, según afirman los manifestantes, es que la empresa no atiende sus reclamaciones, pues no responde la línea habilitada para el reporte de daños y cuando lo hacen lo que les dicen es que lamentan la situación y que “se encuentran atendiendo las fallas presentadas aún pendientes, con el objetivo de normalizar el servicio de energía a los circuitos afectados lo antes posible”.

Donaldo Ricardo, un residente de San Salvador, aseguró que estuvieron llamando a la empresa Air-e en varias ocasiones, pero nunca tuvieron respuesta de la empresa. Afirmó que han esperado durante dos días la llegada de las cuadrillas para que atendieran la situación, pero hasta la mañana de este miércoles no habían llegado.

“Esperamos el martes todo el día y estuvimos toda la noche esperando a que llegara la cuadrilla de la empresa Air-e, pero tampoco vinieron. Incluso, tras el bloqueo, la Policía Nacional nos colaboró llamando a la empresa para que vinieran a atender el daño, pero nada, no surtió efecto el llamado de la Policía”, manifestó.

Los residentes de San Salvador lo que piden es que la empresa tome los correctivos del caso y restablezcan el servicio de energía lo más pronto posible para que los niños y los adultos no sigan sufriendo, los alimentos no se sigan perdiendo en las neveras apagadas y los negocios no sigan teniendo pérdidas.

“No es posible que unos sectores tengas luz y otros no. Llevamos muchas horas sin el servicio de energía y nada que los Air-e vienen a atender esta emergencia. Los que más sufren son los niños y los adultos mayores, porque el calor es insoportable”, dijo otro de los residente afectados en un mensaje enviado a Wasapea a EL HERALDO.

Otro punto que se reporta bloqueos corresponde al barrio El Edén, en el suroccidente de la ciudad. Cabe recordar que, en la noche de este martes, en dicho sector también hubo un bloqueo con quema de llantas por varias horas debido a la falta de fluido eléctrico.

En este punto, los habitantes también señalan que hay unos tramos que tienen fluido por algunos momentos, mientras que otros permanecen sin energía eléctrica.

En el sector de la Sexta Entrada, por su parte, se reporta otro bloqueo por parte de los habitantes de Caribe Verde.

Protesta en municipios

La variante que comunica al corregimiento de Caracolí con el casco urbano de Malambo también se encuentra bloqueada ante la falta de energía eléctrica en este sector.

Previamente, la empresa Air-e indicó que se avanza con el plan de recuperación del servicio en cada uno de los sectores afectados por los fuertes vientos.

“Dada la severidad de las afectaciones causadas por el fenómeno ambiental, ha sido complejo en algunos casos poder restablecer el servicio. Hemos tenido la necesidad de restablecer vías, retirar árboles que habían caído sobre la infraestructura y reponer algunos postes y redes debido a los daños ocasionados”, aseguró Ramiro Castilla, vocero de la compañía.

En ese sentido, expuso que “entendemos las molestias generadas por esta afectación en la prestación del servicio. Pero la instrucción de la Dirección de Intervención es trabajar ininterrumpidamente hasta que cada uno de nuestros usuarios pueda obtener el servicio de manera normal y continua”.