Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese adagio popular se ha convertido, durante los últimos días, en la frase de combate de los maestros y sus familiares en Barranquilla y el Atlántico a causa del cambio del modelo de atención en salud.

Los usuarios se encuentran preocupados ante la “ineficiente” capacidad por parte del nuevo operador, que ha tenido dificultades para la asignación de citas y la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la vida de decenas de pacientes.

Un equipo periodístico de EL HERALDO realizó un recorrido por las sedes de Consalud, actual prestador de servicios primarios en la ciudad, para conocer de primera mano las inquietudes y traumatismos que se han generado en esta etapa de transición hacia el nuevo modelo de salud.

Marta Contreras, pensionada del magisterio, mencionó que hay mucha desorganización en la nueva entidad prestadora de salud, cuya sede principal se encuentra ubicada en la carrera 58 con calle 74.

“Todo este proceso ha sido un imprevisto. A mí me han atendido muy lentamente en cada trámite y para entregarme un medicamento demoran bastante y en ocasiones hasta quedan debiéndole a uno y no entregan lo que se necesita realmente. El servicio en la Clínica General del Norte fue excelente para mí; fui operada varias veces y siempre tenía a la mano mis medicamentos, entonces este cambio para mí fue desafortunado, porque las transiciones son para algo bueno, no para algo peor”, expresó.

Asimismo, Dianis Alborgue, otra miembro del magisterio, mencionó que a pesar de que no ha tenido dificultades con la nueva entidad, va a continuar con el antiguo operador.

“El problema que hay en general es que hay un sobrecupo en las sedes y el personal no atiende como debe y lo tienen a uno moviéndose de un lugar a otro. Afortunadamente a mí me hicieron los exámenes de laboratorio y odontología que tenía programados con la anterior entidad de manera ágil; personalmente tomé la decisión de seguir con ellos”, dijo.

Entretanto, Miriam Fernández, docente del Valle del Cauca que se trasladó hacia Barranquilla hace 17 años, contó que la entidad contratada a través del nuevo modelo de salud no cuenta con la especialidad de cuidados paliativos que requiere su condición médica.

“He tenido problemas de salud muy delicados por los que estoy manejada por la especialidad de cuidados paliativos y manejo del dolor, pero al solicitar mis medicinas en la nueva entidad me dicen que tengo que presentar unos exámenes con un especialista que ni siquiera ellos tienen; así pasa con muchas otras especialidades con las que no cuentan y son importantes. Queremos recibir una buena atención y no este servicio con bastantes falencias”, relató.

Por su parte, Widneila Pacheco, docente que vive en Campo de la Cruz que venía en condición de urgencia, confesó que sus citas para este mes de mayo fueron canceladas en el sistema.

“Vengo por mis medicamentos y por un examen de electromiografía que solicité hace dos meses y para mi sorpresa todo está perdido. Este es un trauma muy grande porque considero que la mayoría de los maestros teníamos una buena atención en la anterior clínica, donde todos los servicios se encontraban en un mismo lugar, mientras que aquí no hay capacidad para recibir a todos los docentes. Sabemos que es un nuevo modelo de salud, pero esta no es la atención que merecemos”, dijo.

Shirley Benavidez, otra de las usuarias del sistema, sostuvo que ha notado un cambio positivo con relación al anterior prestador. Sin embargo, no desconoció que se encuentran en una etapa inicial y se podrían presentar algunos inconvenientes en la prestación del servicio.

“Vine a una cita prioritaria y tuve una buena atención, algo que no tenía con el prestador anterior con el tema de los controles y entrega de medicamentos. Sabemos que esta apenas es una fase inicial y que hay que tener paciencia, todavía hay cosas por mejorar porque todo está muy confuso en el sistema interno de la entidad, el cual no tiene todos los datos necesarios, así que ya veremos cómo es en un futuro”, mencionó.

Para Osvaldo Escorcia, miembro activo del magisterio, el servicio nuevo ha sido excelente, pero que habrá que esperar para dar una opinión sincera sobre el mismo: “A pesar de las dificultades que se dan en esta transición, el personal médico de la nueva entidad ha sido muy receptivo, a mí me hicieron mis exámenes y me trataron bien, no sé cómo será en el futuro ya que otros maestros se vienen quejando, pero ya veremos cómo sale todo”.