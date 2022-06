Integración, clave para sostenibilidad del sector de viajes y turismo: WTTC

Uno de los grandes desafíos del sector de viajes y turismo tras la recuperación del impacto generado por la pandemia es asegurar su sostenibilidad y en este camino no solo se mantendrá el ritmo del crecimiento sino que se generarán nuevos empleos y mayores ingresos.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) presentó el informe 'Travel & Tourism in the Caribbean: Prospects for Growth' del WTTC’, el cual analiza el impacto y la recuperación posterior a la pandemia y los desafíos y recomendaciones clave para garantizar un futuro sostenible para la región.

El WTTC convocó a los líderes del sector en el Caribe a la Cumbre de Inversión y Sustentabilidad para analizar los retos que deben asumir avanzar en este campo y una de las estrategias que se identificó fue la importancia del trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

"El potencial para el Caribe es enorme, pero para lograr una recuperación sostenida a largo plazo, los gobiernos deben trabajar juntos, con una sola voz, para crear políticas cohesivas, invertir en infraestructura y centrarse en la colaboración intrarregional", dijo Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC.

Destacó que de acuerdo con el informe, en 2019, la contribución del sector de viajes y turismo del Caribe al PIB de la región fue del 13,9 % (USD61.5 mil millones), y la caída del 7,1% en 2020 por la pandemia representó USD28.8 mil millones, una pérdida del 53,2 %.

Antes de la pandemia el sector también apoyó más de 2,7 millones de empleos en toda la región, antes de caer en un 25.8%, reduciéndose a 2.1 millones en 2020, es decir, una caída superior al promedio mundial.

El WTTC prevé el sector de viajes y turismo del Caribe podría podría crecer a una tasa promedio de 6,7 % anual y crear 1,34 millones de empleos en los próximos 10 años, si los gobiernos mejoran la cooperación intrarregional trabajando en objetivos comunes. La contribución de Caribbean Travel & Tourism al PIB de la región podría alcanzar más de 100 mil millones de dólares para 2032.

La colaboración con el sector privado junto con organizaciones de la industria del turismo como la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA) y otras asociaciones locales, también será clave para lograr este crecimiento a largo plazo.