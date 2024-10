Habla de ‘Yo soy Betty, la fea’, es hablar de la telenovela más famosa de la televisión colombiana. Han pasado 25 años de su estreno y por ese motivo ahora se está transmitiendo una nueva temporada a través de Prime Video bajo el nombre de ‘Betty, la fea: la historia continúa’.

Leer también: Valledupar: joven asegura que quedó en embarazo de estatua de Diomedes Díaz

Relacionado: El secreto de Catherine Siachoque y Miguel Varoni para una relación duradera

Por supuesto que esto ha permitido los actores, que después de tantos años volvieron a interpretar a cada uno de los personajes icónicos, vuelvan a estar en la palestra pública, que incluye participar en programas y dar entrevistas sobre sus experiencias en relación a Betty.

En el medio digital Fotogramas, los actores Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julián Arango, que interpretan a Marcela Valencia, Patricia Fernández y Hugo Lombardi, respectivamente, revelaron varias de las experiencias más extrañas e insólitas que vivieron con fanáticos a lo largo de los años.

Por ejemplo, Ramírez, señaló que una vez, mientras estaba en un banco, una señora la abordó para reclamarle por su actitud (la de Marcela) con Betty.

“Una señora en un banco, mientras yo estaba haciendo la fila me dijo ‘¿usted por qué es tan mala con Betty? y tum, tenga su carterazo y yo me quedé pensando en si lo que me acababa de ocurrir era real, una cosa así no podía estar pasando, pero hace parte como de una gratitud también, de que sientes que hiciste bien”, contó Natalia.

Por su parte, Julián Arango indicó que ha tenido críticas por su personaje de Hugo Lombardi, principalmente de parte de personas que han sufrido bullying a lo largo de sus vidas.

De interés: “Fui más inteligente que las drogas”: Silvestre habla de su rehabilitación

“Yo he tenido también gente a la que le caigo muy mal. Hay gente que me ha escrito ‘usted no sabe lo que yo he sufrido por ser fea en la vida, por personas como usted, por ser así de ofensivo y hacer tanto matoneo’ pero al mismo tiempo, he recibido muchísimo cariño”, dijo.