La crisis que se vive en Venezuela, donde tras las elecciones presidenciales que, según el Consejo Nacional Electoral, ganó Nicolás Maduro, ha hecho que muchos los artistas que se han pronunciado respecto a los resultados y a la situación de protestas.

Uno de ellos es el reguetonero Arcángel, quien desde hace varios años no va a Venezuela tras decidir no dar conciertos hasta que en ese país haya otro Gobierno. Precisamente sobre este tema se pronunció boricua, haciendo un llamado a sus colegas de la música para que no se presenten en territorio venezolano.

'¿Todavía seguirán haciendo conciertos en Venezuela? ¿Ah, mis amigos de la música? ¿Y ahora? ¿O todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá, en otro lugar hay gente muriendo de hambre y pasando necesidades?', se lee en un mensaje de Arcángel en una historia en Instagram.

Agregó en otra publicación: 'Cuando los vuelvan a llamar para cantar allá digan que no, que algunos de ustedes no tienen la necesidad de aceptar ese dinero'.