En la pasada gala de los premios Grammy Latinos, el nombre de una canción –y un álbum homónimo– se repitió más que las demás. Cinco veces, para ser exacto, fue su llamado como ganadora. Hasta la raíz, de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, se convirtió en la máxima ganadora de la velada, al tiempo que le hacía un guiño a la música alternativa al convertirse en la Canción del Año.

Ahora, Lafourcade vuelve a inscribir el nombre de un canto de desamor, íntimo, con el que también bautizó su tercer álbum de estudio como solista, en la lista de nominados al Grammy Anglo, en la categoría de Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo.

Por este galardón compite con un par de agrupaciones colombianas que también brillaron en la entrega de premios latina: Bomba Estéreo y Monsieur Periné, a quienes Lafourcade se ha encontrado a lo largo de su carrera, y con quienes disfruta compartir nominación.

Además, y sin saber mucho de vallenato, grabó El mejoral, clásico de Alejo Durán, en el álbum que el productor José Gaviria acaba de lanzar.

Al ganar el premio Canción del Año en los Grammy Latinos con una canción alternativa, ¿se siente un referente de este estilo de música?

Siento que estoy compartiendo con mis compañeros. Son muy originales, proyectos que vienen de atrás. Hablaba con Cata, de Monsieur Periné, y comentábamos estar todavía en estos proyectos después de tanto tiempo de estar trabajando. Es súper importante que nos mantengamos, y una de mis principales inspiraciones son mis compañeros, colegas; es escuchar su música es ver lo que hacen, es tomar mucha fuerza para yo hacer lo que hago. Lo importante es compartir con la música, para nada verlo como una competencia, y siento que todos estamos haciendo la música por amor al arte.

Monsieur Periné y Bomba Estéreo comparte nominación con usted en los Grammy Anglo. ¿Qué le parece la música de estos grupos colombianos?

Me dio muchísimo gusto cuando vi las nominaciones ver sus nombres, la verdad. Le tengo mucho cariño a Monsieur Periné. Bomba Estéreo es una banda con la cual que compartí hace muchos años en Estados Unidos, cuando ellos estaban empezando y cuando yo también estaba empezando. Es increíble. Ahora nos volvimos a ver y nos reímos y dijimos: '¡Oye, qué increíble que está pasando esto'. Nos hemos apoyado. Hay respeto y amistad entre compañeros de la música.

Otro de sus vínculos con Colombia es reciente. Acaba de salir, la semana pasada, el álbum ‘Mujeres por Colombia’, producido por José Gaviria, en el que usted grabó el vallenato ‘El mejoral’...

La verdad me sentí muy bien. Fue la primera vez que me invitan a cantar vallenato. Fue una experiencia tan bonita de verdad, ¡me la pasé bomba! Me siento muy feliz de formar parte de esta producción, donde cantan mujeres talentosísimas, y de alguna manera, de mujeres para mujeres, y poder conocer a las raíces de la música colombiana.

Gaviria me había dicho qué canción había pensado para mí. La verdad tardé mucho en grabar la canción, porque realmente estaba viajando mucho y los tiempos no me permitían entrar al estudio. Pero fue sumamente rápido.

‘Hasta la raíz’, su último álbum, y ‘Mujer divina’, el anterior, mantienen una clara línea alternativa. Pero usted también sabe hacer pop, como lo demostró con ‘En el 2000’, cuando se dio a conocer. ¿Cree que volverá a ese estilo o seguirá con el actual?

La verdad no lo sé. Es bien difícil saberlo, porque ni los discos ni las canciones van con la misma forma, y van evolucionando también a su paso. Con Hasta la raíz, yo recuerdo que estábamos en grabación, la consigna era: 'vamos a trabajar para la canción', pero a trabajar para que la canción viviera, tuviera forma, color, textura, todo. De un momento a otro siento que estoy componiendo, obviamente escuchando música, viajando, compartiendo con otros músicos… todas esas influencias van cambiando, van tomando su forma. Lo que he buscado hacer hasta ahora en cada disco es diferente.