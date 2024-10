El cartel de la séptima película de la saga Star Wars es ligeramente diferente al original en China, ya que en él algunos personajes interpretados por actores de raza negra son empequeñecidos o incluso borrados, lo que ha causado polémica y acusaciones de racismo.

En la versión china del póster, el actor John Boyega, uno de los protagonistas de 'El despertar de la fuerza', aparece sensiblemente más pequeño y arrinconado que en el original, mientras que Maz Kanata, personaje interpretado por la actriz también negra Lupita Nyong'o, ha sido borrado completamente en la versión para China.

No son los únicos cambios -también desaparece en el cartel 'chino' Chewbacca y el actor hispano Oscar Isaac-, aunque son los que más críticas han generado entre aficionados a la saga Star Wars dentro y fuera del país asiático, especialmente en redes sociales.

cvuwtr3u4aexclh.jpg

'¿Es que a los chinos no les gustan los personajes negros ni los peludos? No sé si llorar o reír', señalaba en Twitter un internauta que firmaba con el nombre de Jay, mientras aficionados chinos defendieron que su país no es racista.

'Es injusto criticar a las audiencias chinas por un caso individual', aseguraba el crítico Chen Qiuping, de la Asociación de Cine de China, en declaraciones al oficial Global Times.

La séptima película de la saga, que llega más de una década después de del estreno de la anterior, estará en los cines chinos a partir del 9 de enero de 2016, pocas semanas después de su lanzamiento en EEUU y otros mercados.

3.jpg

Es la primera vez que un filme de Star Wars se verá en las grandes pantallas comerciales de China, ya que las seis anteriores no obtuvieron en su día el permiso necesario de las autoridades censoras de este país, aunque sí pudieron verse excepcionalmente el pasado verano en gran pantalla durante el Festival de Cine de Shanghái.