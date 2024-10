La película Trumbo y la serie de televisión House of Cards, con tres nominaciones cada una, parten como las grandes favoritas en la vigésimo segunda edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU., anunció ayer la organización en una conferencia de prensa.

Trumbo aspira a los premios de mejor reparto, mejor actor (Bryan Cranston) y mejor actriz de reparto (Helen Mirren).

Por detrás, se sitúan Beasts of No Nation, The Big Short, Carol, The Danish Girl, Room, Spotlight y Steve Jobs, con dos candidaturas cada una.

En el terreno televisivo, House of Cards obtuvo nominaciones en las categorías de mejor reparto en una serie de drama, mejor actor de drama (Kevin Spacey) y mejor actriz de drama (Robin Wright). Por detrás, quedan Game of Thrones y Homeland, que también suman tres candidaturas si se tiene en cuenta la obtenida en la categoría dedicada a los especialistas de acción.

Hoy se anunciarán los nominados a los Globos de Oro.