Una obra creada por IA no es sujeta a protección por copyright, según abogado

Uno de los que más llamó la atención fue la “colaboración” entre el rapero estadounidense Drake y el canadiense The Weeknd, llamada Heart on My Sleeve. Sin embargo la canción fue una creación del productor Ghostwriter utilizando Inteligencia Artificial.

El productor, valiéndose de la Inteligencia Artificial (IA), “alimentó” una de estas herramientas con las voces del norteamericano y del canadiense.

Sin embargo, el Grupo Universal Music se ha encargado de cortarle las alas, ordenando a Spotify y Youtube que eliminaran la canción, esto debido a que pudiera violar las leyes de derecho de autor.

En ese sentido, se ha generado un debate acerca del uso de estas herramientas de IA en la música.

EL HERALDO conversó con el abogado colombiano Diego Quintero Cuello, quien tiene una maestría en asuntos legales en la industria del entretenimiento, propiedad intelectual y política de tecnología, acerca de esta polémica y cómo se puede regular estas herramientas.

“Esto es un claro ejemplo de las tensiones entre el derecho de autor / copyright y la AI. Para analizar esto -y demostrar lo complicado que es- basta con explicar el hecho que, a la fecha, la regulación con respecto a derechos de autor / copyright a través de una extensa lista de jurisprudencia y de un texto guía publicado el 16 de marzo de 2023 por la oficina de Copyright de Estados Unidos titulado “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence” ha dejado claro que, entre otras, para que una obra goce de protección de copyright la misma debe ser creada por un ser humano”, precisó Quintero Cuello.

En ese sentido, el abogado explicó que “si la obra fue creada por IA y no por un humano, no es sujeta a protección vía Copyright” aunque dejó en claro que es un tema complejo por no haber la suficiente claridad al respecto.

Por otro lado, la conversación ha girado en torno a si las plataformas de streaming como Spotify, Youtube o Apple Music podrían negarse a “bajar” las canciones generadas de esta manera.