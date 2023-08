Cuidado con los enlaces que abre: así es la nueva modalidad de estafa

Posterior a ello, señaló que tenía que ingresar a un link para corregir la dirección que le hicieron creer, había introducido de forma equivocada. “La página de envíos se venía normal. Metí dirección, mi nombre y salía que pusiera los datos de la tarjeta de crédito. Ahí me confundí". Después, explica, no recibió un mensaje de un servicio de mensajería sino de un teléfono particular, lo que activó su escepticismo.

“Casi me roban, estuve a punto de poner los datos de la tarjeta, pero no lo hice”, confesó la mujer, quien también alertó a sus seguidores en no confiar en este tipo de mensajes y si lo hizo, cancelar de inmediato su tarjeta.