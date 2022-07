Nothing Phone 1: el nuevo celular que busca revolucionar el mercado

El material será de aluminio y cristal, si se mira por los laterales causa la impresión de estar viendo un Iphone 11/12, por su similitud con el diseño.

La pantalla del celular causó emoción entre los usuarios ya que por primera vez se ve en un Android una pantalla simétrica y sin botones.

El Nothing Phone 1 tiene un alto de aproximadamente 16 centímetros y un peso de 193 gramos, por lo que no lo hace un celular realmente pequeño, por el contrario, lo hace un teléfono, que por su tamaño, no es muy cómodo al tenerlo en la mano.