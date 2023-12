Las aplicaciones móviles que conquistaron el 2023

Una de las novedades de la elección de las mejores aplicaciones en iOS se encuentra en el impacto cultural que han tenido a lo largo del año.

“Los ganadores de este año representan el potencial ilimitado de los desarrolladores para darle vida a sus ideas, a través de apps y juegos que muestran una creatividad extraordinaria, calidad excepcional y misiones con propósitos específicos”, indicó Tim Cook, CEO de Apple.

La ganadora en cuanto a los iPhone fue Alltrails, un aplicativo que tiene más de 400 mil rutas con información, mapas, reseñas detalladas y fotos de millones de senderistas, campistas y amantes de la naturaleza.

En cuanto al juego ganador fue, curiosamente, el mismo elegido por Google: Honkai: Star Rail.

En lo novedoso de este 2023, el impacto cultural, Apple eligió aplicaciones como Pok Pok, un cuarto de juguetes digital que ofrece un espacio universal para que los niños en edad preescolar de todos los orígenes y habilidades jueguen, exploren y vean el mundo como uno solo.

De igual forma Proloquo se llevó este reconocimiento debido a que está creando herramientas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) que ayudan al mundo a comunicarse de nuevas maneras.

Asimismo, Too Good to Go permite que los usuarios ayuden a reducir el desperdicio de alimentos al conectarlos con restaurantes y tiendas que tengan un excedente de alimentos sin vender a un costo asequible.

“Las apps empezaron a integrar la Inteligencia Artificial a lo largo del año de distintas maneras. Aunque muchas funcionalidades apenas están dando sus primeros pasos, permitieron a los usuarios experimentar, de primera mano, esta tecnología en acción y reflexionar sobre los beneficios y riesgos”, explicó Apple dejando la puerta abierta a que las ganadoras de 2024 estén enfocadas en esta tecnología.