Yuqueros de Sucre y Córdoba realizarán plantones este martes

Los cultivadores de yuca en los departamentos de Sucre y Córdoba anunciaron que este martes 13 de febrero harán plantones en las vías de paso nacional para llamar la atención del nivel central a quien le lanzan un SOS por la crisis que los agobia.

“Yo paro por el campo. Por la dignidad de los agricultores de yuca”, es el lema de esta movilización que para el caso del departamento de Sucre bloqueará las vías Troncal de Occidente y Variante Oriental, a la altura del corregimiento Bremen, a pocos pasos de la sede recreacional Los Campanos; mientras que en Córdoba el bloqueo será en la vía Cereté – Ciénaga de Oro.

La cita es a partir de las 6:00 de la mañana y los agricultores anunciaron que llevarán costales llenos con la yuca que no han podido vender y hasta las máquinas con las que trabajan para bloquear estos importantes pasos por la Región Caribe.

“Hay yuca, pero no hay compradores. Esa es la situación que afrontamos y necesitamos de la ayuda de los gobiernos nacional y departamental y por eso vamos a unirnos a este paro”, dijo William Mendoza, un cultivador de yuca del municipio de Betulia y que además es miembro fundador de Coagrobetulia.

Resumió Mendoza en la entrevista con EL HERALDO que hace unos tres años la bolsa de yuca dulce, la que se consume en los hogares, que tiene 100 libras, era vendida hasta en 80 mil pesos, pero ahora los pocos compradores que existen la están pagando a 13 mil pesos.

Y el panorama para la yuca amarga también conocida como industrial es peor aún, porque ahora los compradores no la quieren ni seca, es decir, cortada en chips, que es un valor agregado de los vendedores.

“Hasta el año pasado una tonelada de yuca amarga la vendieron en un millón 400 mil pesos y en este 2024 la están comprando entre 250 o 300 mil pesos. Imagínese la magnitud de la crisis que afrontamos y que es pero para quienes siembran en tierras arrendadas que tienen que arrancar el sembrado sin tener compradores. Estamos en una gran incertidumbre”, anota William Mendoza.

Indica además este cultivador de yuca que en Sucre “la Planta de Almidones no les ha servido para nada. No se siente. Parece que no existiera. Tienen trabajando a un poco de cachacos que no saben de yuca y los que sí saben de yuca no tienen empleo”.

Sobre la situación en Córdoba José Namán, integrante de la Asociación de Productores de los corregimientos El Siglo y El Salado, en Ciénaga de Oro, informó que tienen 80 mil toneladas de yuca en riesgo de perderse.

Indicó que le ofrecieron 14 mil toneladas de yuca seca al Ministerio de Agricultura, pero no han obtenido respuesta.