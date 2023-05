Víctimas de la violencia en Córdoba piden la verdad a Salvatore Mancuso

Las audiencias se realizarán a partir de este miércoles 10 de mayo y se extenderán durante los días 11, 15 y 16 del mismo mes.

Agregó que “queremos que se diga la verdad, que pueda explicar y pedir perdón a las víctimas del conflicto y seamos informadas de por qué se dio este proceso y se aceptó esta manera de conflicto que fue una guerra que no nos pertenece a nosotros. Que podamos conocer la verdad en Córdoba y en Tierralta sobre quiénes fueron los que ordenaron estas masacres, financiaron y participaron de este proceso para que se diera esta crueldad, esta maldades que se hicieron especialmente con las víctimas”.

La lideresa sostuvo que esta es una oportunidad para avanzar en la verdad y la justicia para las víctimas, especialmente de las mujeres que sufrieron la violencia en sus territorios y en sus cuerpos.

“Esperamos que reconozca sus hechos victimizantes que dejaron huérfanos a muchas familias, y mujeres y hoy nos toca sacar a nuestros hijos adelante solas, y eso no ha sido reconocido ni dado a conocer en un espacio. También se dieron violencias en el cuerpo de las mujeres que terminamos involucradas, al utilizar nuestro cuerpo como botín de guerra, no solo los grupos ilegales sino las mismas fuerzas armadas, hechos que derivaron en procesos de prostitución como las llamadas ‘prepagos’. La comercialización del cuerpo de la mujer no solo las niñas campesinas, sino las modelos que eran invitadas a los lugares de negociación por parte de los jefes de las AUC y es algo que ha quedado reflejado en la cultura y la exclusión de las mujeres”, dijo.