Un revés para la revocatoria del mandato en Sincelejo

Precisamente estas últimas situaciones fueron las que llevaron al profesor Álex Manuel Sierra a presentar la renuncia formal a un proceso del que ya se había marginado desde septiembre de 2021 y del que Turizo ratifica, como lo dice el primero en la renuncia, no participó del todo en la recolección de las firmas.

En la renuncia presentada ante la Registraduría de Sincelejo el profesor Sierra informó que no participó en la recolección de las firmas como apoyo a la revocatoria que fueron radicadas por parte del vocero de la revocatoria ante la Registraduría, “en este sentido manifiesto que ni siquiera conozco los formularios de recolección de apoyo que el señor vocero inscribió ante ustedes, por tanto, no doy fe de ninguna legalidad o ilegalidad que se haya podido suscitar dentro del proceso de recolección de dichas firmas, y mucho menos se me puede indilgar responsabilidad al respecto”.

Antes de presentar la renuncia Sierra Paternina requirió a Turizo a través de un escrito en el que le hace saber su preocupación por “los últimos acontecimientos que se han suscitado en los últimos días, tales como la entrega hecha por usted ante la Registraduría de los “supuestos” formularios de recolección de apoyos ciudadanos a la revocatoria, hago el señalamiento de tildarlos “supuestos” porque yo incluso más que la ciudadanía estoy extremadamente sorprendido de cómo usted pudo radicar más de 62 mil firmas de apoyo a la revocatoria”.

“Jamás pensaré que fue comprado o algo por el estilo, a pesar de que considero desacertadas algunas palabras que usó. Es entendible su desespero debido a las presiones que con falsedades hoy la alcaldía quiere quitarle el derecho a la ciudadanía de ir a las urnas por miedo a perder el poder y sus negocios”.

Finalmente Turizo deja en claro que estas situaciones no afectan en nada al proceso porque la etapa de recolección culminó y solo están a la espera de la fecha para que la ciudadanía vaya a las urnas.