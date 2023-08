Toludeños levantan su voz de rechazo a la ola de inseguridad

Además, solicitan que se garantice el orden público y la seguridad ciudadana.

Al alcalde José Chadid lo instan a que no siga otorgando permisos para bailes con pick-up hasta tanto no mejore la seguridad, y a la Policía que aumente su presencia en el municipio para cuando la ciudadanía requiera de ella obtenga una respuesta rápida y no evasivas.