Tolú estrena imágenes religiosas en la Semana Santa de este 2023

La parroquia, según el padre Derian, también viste su mejor gala, fue pintada, estrena puertas y ventanas y otros espacios en el interior. Estas mejoras fueron realizadas con recursos de la parroquia.

“Estas imágenes nuevas son un legado que yo le quise dejar a Tolú porque no las teníamos. Las que utilizábamos eran prestadas y en vista de tantos inconvenientes que había yo me arriesgué y mandé a hacer mis imágenes. Ahora si podemos decir que la Hermandad Nazarena tiene sus propias imágenes. Las que tienen esas imágenes dicen que son de ellas y el pueblo de Tolú dice que se las donaron, pero no hay documento que demuestre esa donación y cuando no hay documento no hay nada. Ellas tienen a la Virgen María y a San Juan y nosotros adquirimos esas dos, más una para no tener que utilizar una misma imagen para dos cosas”, anota.

La Hermandad la integran más de 1.000 personas, de las cuales hay 500 adultos, algunos con muchos años de pertenecer a esta y hay unas 400 mujeres y el resto son jóvenes y niños. Los niños son más de 100, lo que según Pablo Castillo garantiza esta milenaria tradición religiosa.

Año tras año ingresan más personas a la Hermandad, lo hacen por un sueño, vocación o por una manda a Jesús de Nazaret.