Supersalud insta a revisar la contratación de las EPS en Sincelejo y Sucre

Una de las entidades que debe revisar la contratación de sus servicios es Comfasucre dado que el prestador Medivida, según la denuncia pública del familiar de dos pacientes, no les está entregando las medicinas a tiempo como tampoco los pañales.

“Vivo de radicados en radicados para poder acceder a pañales, medicinas de alto costo y Ensures para mi mamá y mi esposo. Estoy endeudada porque no me dan esas medicinas a tiempo y tengo que prestar pañales hasta cuando me los entreguen”, expresó la acudiente de los dos pacientes que dejó en claro que el problema no es con Comfasucre sino con el prestador del servicio que este tiene.