Ad portas de 9 años del crimen del médico Alfredo Isaac no hay justicia

Ad portas de cumplirse 9 años el proceso no ha tenido ni siquiera la audiencia preparatoria del juicio porque las dilaciones no lo han permitido, la más reciente no permitió la audiencia que hace tres días tenía programada el Juzgado Primero Penal del Circuito de Corozal en contra del exconcejal de Tolú, Ramiro García Aljure y su esposa Ilda Carrascal Paternina.

Era audiencia preparatoria de juicio por los delitos de homicidio agravado y secuestro simple, y no se pudo llevar a cabo porque su defensor, como ha ocurrido en los últimos 8 años, renunció.

En esta oportunidad el abogado Roberto Javier Cambat Jaraba, de la Defensoría del Pueblo, renunció a la defensa de los esposos porque ha sido víctima por parte de Ramiro García Aljure de malos tratos, llamadas insultantes, improperios y faltas de respeto.