50 órdenes de comparendo han sido aplicadas en las vías de Sucre

En los tramos viales de la Troncal de Occidente; es decir, la vía Sincelejo-Corozal-Los Palmitos-Ovejas y en la Transversal del Caribe, la vía que une a Sucre con Bolívar por el municipio de San Onofre, hay restricción para la movilidad de vehículos de carga de más de 3.4 toneladas entre las 10:00 de la mañana de este lunes y las 11:00 de la noche.

No portar licencia de conducción, no portar el SOAT, transitar por sitios restringidos, no portar los elementos de protección, no realizar revisión técnico mecánica y sobrecupo, son algunas de las infracciones que han dado pie para la imposición de 50 órdenes de comparendo.