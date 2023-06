“Colombia lo que necesita es seguridad total”: gobernador de Sucre

Agregó que “lo que necesita Colombia hoy con suma urgencia es la seguridad total. La suma de acciones contra el Estado y la sociedad civil por parte de grupos como las disidencias, Eln, Clan del Golfo, grupos de narcotráfico y delincuencia organizada, exigen una estrategia integral y efectiva, al margen de los procesos de diálogo que se puedan estar adelantando”, dijo Espinosa Oliver, al tiempo que recomendó que se ejecute una estrategia a fondo, que le permita a las regiones del país contener la arremetida de las organizaciones y grupos al margen de la ley, “pues ya son alarmantes los índices de inseguridad”.

Precisó que “la lucha contra las drogas en este país es un galimatías y está hecha a retazos, no está hecha con claridad. No me voy a adentrar en la discusión sobre si es conveniente legalizar o no. Lo único que ha demostrado eficacia en la lucha contra las drogas es la fumigación, mientras que no se legalice tendrán que fumigar, el daño social, el daño institucional que esto nos está haciendo es enorme”.

El sábado la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, estuvo en su natal Sincelejo en una reunión donde el director general de la Policía, mayor general William René Salamanca, también analizó lo que ocurre en Sucre.