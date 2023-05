Entregamos tierras a campesinos para que las produzcan: Gustavo Petro

El reparo se lo hizo a la Agencia Nacional de Tierras por la adquisición de 811 hectáreas, en 15 predios altamente productivos en el municipio de San Marcos, sur del departamento de Sucre, lo que reviste para las familias campesinas que las van a recibir y para el Gobierno un gran reto, "y es que es esta productividad no se puede caer, ojo que a través de este ejemplo van a decir si la reforma agraria sirve o no sirve. No se puede disminuir la productividad de esta hacienda y eso implica conocerla", sentenció.

Y no se equivoca, las tierras de la hacienda Nueva Estrella, donde se realizó el acto protocolario de anuncio de adquisición, son de las mejores del Caribe.

"Yo no hubiera comprado esta tierra porque no queremos afectar la producción de la tierra. Este es un punto que subrayo que no me parece bien. Compraría el predio del vecino dónde si acaso tienen una o dos vacas por hectárea y no las 14 de esta y tiene, esa tierra, la misma calidad. Esta (finca) es un ejemplo de producción de alimentos", anotó el Presidente.

El mandatario de los colombianos instó a su vez a todos los ministerios y demás entidades comprometidas en la reforma agraria a que trabajen 24 horas para lograr rápido la meta de las tres millones de hectáreas que se ha propuesto, "llevamos 8 meses y los resultados no son tan buenos".

También anunció que necesita el listado de los predios que entregaron las AUC para destinarlos a ese fin de la reforma.