Médico protesta encadenado en hospital de Sincé por falta de pago salarial

Así lo ratifican las voces de inconformismo de quienes trabajan en esta área, y una de ellas es la del médico general Andrés Génes Martínez, quien en este viernes 6 de octubre se encadenó en las afueras de la sede de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Socorro, en Sincé, impidiendo el ingreso de las personas.

El profesional de la salud que es nativo del municipio de San Benito y que laboró por más de 2 años en el Hospital de Sincé, le dijo a EL HERALDO que decidió encadenarse porque no le han pagado los servicios que prestó y siempre que acude a cobrar no lo atienden o no le dan ninguna respuesta positiva a su pedido.