Los cuadros vivos, un arte sin fecha de vencimiento en Galeras, Sucre

“Hago cuadros vivos porque es algo que me encanta. Mi primer cuadro vivo lo hice en Baraya y se llamó invierno y verano. Esto me encanta porque a través de esto uno pone a prueba su creatividad”, dice Juana María al tiempo que ratifica que este arte en Galeras no muere porque en su caso particular son los niños los que se le presentan en su casa a preguntarle que si hay cupo para ellos actuar.

“Este arte no muere. A mí que tengo 55 años me encanta y a los niños, las nuevas generaciones, también, entonces eso quiere decir que vamos a estar vigentes por muchos años más”, anota.