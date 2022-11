Los cabildos abiertos por la seguridad en Sucre y Sincelejo tienen vía libre

Para el cabildo de Sucre analizaron 6.690 firmas de las cuales 4.649 son válidas, 246 ilegibles, 298 uniprocedentes, 656 que no corresponden, 157 que no están en el censo, 131 con el cuadro de región en blanco, 66 duplicados, 115 datos incompletos y 43 que no hacen parte del censo nacional.

En los análisis para el cabildo de Sincelejo fueron revisadas 4.125 firmas de las cuales 2.556 son válidas. Otras 66 ilegibles, 200 registros uniprocedentes, 362 con nombres que no corresponden, 467 no están en el censo que investigan, 63 con renglones en blanco, 141 registro duplicado, 38 datos incompletos y 30 que no hacen parte del censo nacional.