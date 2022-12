JEP insta al alcalde de San Onofre a responder requerimientos sobre víctimas

La JEP y el Ministerio Público le cuestionan a la Alcaldía de San Onofre que no se hubiese ocupado en resolver un nuevo obstáculo para acatar lo ordenado por la magistratura y tampoco habían informado del mismo y que ahora pretenda buscar un nuevo diseño del monumento cuya aprobación implicó meses de gestión con las víctimas y sus representantes.

“Resulta inconcebible que, tras más de un año en el cargo, el Alcalde de San Onofre y sus funcionarios no se hayan apersonado de los trámites necesarios para dar cabal cumplimiento a las órdenes judiciales dadas por la Jurisdicción y que aún exista entre ellos desinformación sobre este asunto. Más aún, es motivo de preocupación que, tras tres años, no se haya cumplido con lo mandado en el Auto AI 011 de noviembre de 2019 y que ello se deba a la incapacidad de los funcionarios municipales de adelantar trámites que no deberían tomarles más que algunos días o a su desidia a la hora de comunicar a tiempo a la Jurisdicción los obstáculos que se están presentando”, dijo la JEP en el más reciente Auto.