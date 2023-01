Este sábado deja de operar el peaje La Caimanera en Tolú

“Esto significa un gran logro. Hemos ganado la batalla que habíamos emprendido desde hacía más de 7 años. Este es un logro del pueblo de Tolú que estuvo encerrado y maltratado por ese peaje y ahora seremos nosotros los que lo sepultaremos a él”, dijo Alicia Martínez.

A su turno Franco Uribe, otro miembro del movimiento que lideró el desmonte del peaje se mostró complacido no solo con este logro sino con los muchos otros que vendrán.

“Este es un logro mayúsculo no solo porque se va el peaje del corredor turístico del Golfo de Morrosquillo sino porque por primera vez logramos un diálogo directo entre Presidencia y pueblo. Esto tiene un trasfondo y es que el Gobierno nacional logró conocer la gran problemática que tiene Tolú, en especial con la corrupción. Aquí le han ido a vender ideas al gobierno y las anuncian en Tolú y nosotros sabemos que no serán realidad porque aquí no tenemos siquiera agua potable”, anotó Franco Uribe que a su vez rechazó “la aparición de los políticos de Sucre después del logro que es del pueblo y por el pueblo, de nadie más”.