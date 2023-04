Entregan colector de aguas residuales en Libertad, Sincelejo

“El sistema está funcionando y conduciendo las aguas servidas hasta el colector Colomuto, para luego ser transportadas al sistema lagunar de tratamiento de aguas residuales”, dijo el alcalde Andrés Gómez.

Agregó que esta es “una de las obras que a simple vista no se ve por estar las redes de alcantarillado debajo de las calles, pero la pavimentación sí la ven, lo que significa que este tipo de obras que gestionamos, no solo aquí en Libertad, sino en muchos otros barrios con el interceptor Villa Suiza, el interceptor Los Alpes, el alcantarillado del barrio La Florida que estamos ejecutando actualmente y muchas otras de saneamiento básico, no solo traen salubridad y un mejor ambiente a sus familias, sino que también traen progreso”.