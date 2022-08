El alcalde de Sincelejo cataloga a la oposición como "pandemia"

“Hemos informado de todas las situaciones que hemos enfrentado, una oposición severa, testaruda, de bloqueo a la administración. Los concejales deben estar enterados de ello. La opinión pública debe saber cuál es el tipo de política que se está haciendo en Sincelejo. Esa es reflexión a la que estoy llamando, independientemente de todas las situaciones que hemos vivido en la administración y de lo duro y severo que nos ha tocado enfrentar, hoy no solo tenemos una pandemia por Covid-19, sino también la pandemia de la oposición”, anotó.

Expresó además que a nivel nacional se le ha destacado a Sincelejo el manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus.

Cuando habló de la oposición, se refirió de manera puntual a la concejal Diana Arbeláez, a quien le dijo que él tenía derecho a que ella lo escuchara porque ella había hablado bastante de él, además expresó no saber porque ella ahora no lo quiere ni ver si antes lo invitaba a almorzar a su casa y hasta le mandaba comida “y eso me preocupa porque creo que no tengo nada personal con usted”.