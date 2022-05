En Montes de María exigen el cese inmediato de las hostilidades

A su vez impugnan y denuncian los actos criminales y violatorios de los Derechos Humanos ejecutados por las AGC – Clan del Golfo.

Piden que “no haya más tráfico de estupefacientes en sus poblaciones y a través de sus territorios; no más extorsión y extractivismo; no más reclutamiento de jóvenes y abuso sexual; no más amenazas y violencia contra lideresas y líderes sociales; no más asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos y despojos”.

Exigen un cambio de actitud responsable, así como un viraje profundo en las políticas públicas por parte del gobierno nacional, los órganos de control y las autoridades civiles, policiales y militares en la región.

Dejan sentado que quieren y necesitan volver a confiar en la fuerza pública, en los funcionarios públicos y en los gobernantes. “No más consejos de seguridad de espaldas a las organizaciones sociales del territorio; no más políticas de seguridad que desconocen las constantes y persistentes denuncias sobre lo que vemos con nuestros propios ojos que ocurre en nuestras comunidades. La militarización del territorio no es sinónimo de seguridad, lo que requerimos es que las instituciones no sigan fragmentadas, que hagan presencia y que ejerzan su deber constitucional en los territorios respetando y haciendo cumplir los Derechos Humanos y el DIH en aras de avanzar hacia un verdadero Estado social de derecho”.