Elaboraron prueba para el diagnóstico de hantavirus en Sincelejo

Agregó que con la Universidad de Córdoba lleva 18 años de investigación sobre el tema, “por lo que se quiere que sea funcional, se comercialice a bajo costo, se aplique en la población y se aporte a la etiología de la nación”.

Por su parte Salim Mattar Velilla, cordobés; doctor en Ciencias Biológicas y Biomédicas, asesor científico de la Clínica Salud Social, dijo que “los hallazgos están relacionado con un problema de salud pública desde hace 18 años y desde entonces, hemos estado estudiando su papel en el síndrome febril desconocido y como no existen en Colombia estudios, su prevalencia no se tiene, al igual que otros Arenavirus porque no existen diagnósticos. No existe la verdadera carga de la enfermedad, y con esto vamos a medir su impacto y prevalencia”.

Para ellos este proyecto de la prueba para el diagnóstico de hantavirus demandó muchos retos, y su mayor satisfacción fue que consiguieron fijarlo con éxito.