Defensoría y MOE rechazan crimen en medio de acto político en Sincelejo

“En Sucre hay extorsiones del Clan del Golfo y esto no es nuevo y por eso hemos pedidos que a las autoridades que inviten a los candidatos y a los partidos políticos a estos consejos para que se conozcan en detalle esos casos y se puedan garantizar las libertades. Es grave para la democracia que en Sucre existan territorios vedados para desarrollar la política electoral, y más si se tiene en cuenta que la democracia viene en descenso”, anotó el coordinador de la MOE.

Finalmente dejó en claro que no se puede pretender “sacarle partido a esto (crimen)” diciendo que fue contra el candidato, pero sí es grave donde ocurrió porque eso “demuestra que estos grupos no tienen límites para el desarrollo de sus acciones criminales y allí es donde nos preguntamos ¿dónde está la fuerza pública y su inteligencia para contrarrestar y capturar a los responsables de esto?. El problema aquí no es los antecedentes de la víctima y que ya las autoridades le achacan esto al Clan del Golfo sino que hay unos hechos que afectan la tranquilidad, la seguridad electoral y el desarrollo de las campañas y eso no es garantista”.

Algunos candidatos, entre ellos Yahir Acuña y Jhon Turizo, que aspiran también a la alcaldía de Sincelejo, rechazaron estos hechos.

“Es desafortunado lo que ha ocurrido y rechazamos todo acto de violencia en la ciudad. Es necesario que como sociedad lo rechacemos y como sociedad nos preparemos para enfrentar la criminalidad en todas sus denominaciones. Nada más peligroso para una sociedad que normalizar la violencia y tolerar estos actos de violencia”, dijo el diputado Yahir Acuña que también le expresó su solidaridad a las familias afectadas y solicitó celeridad en las investigaciones por parte de las autoridades, al tiempo que pidió seguridad en eventos como estos.

Por su parte Turizo rechazó este acto que catalogó como “la política del miedo y el terror que le ha causado mucho daño a nuestra democracia”.