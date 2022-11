Critican agenda de trabajo de la gobernación de Sucre para este fin de semana

Mientras el diputado dice que se trata de un fin de semana de paseo, en la agenda que este medio conoció la organizadora insta a los secretarios y directores y gerentes de entidades del gobierno a “no tener invitados externos a los que específicamente sean convocados, la organización no prevé personas adicionales”.

Segura Herrera agrega que la iniciativa de Yeni Lindo para realizar este evento por fuera de la sede de gobierno en Sincelejo no lo sorprende “porque ella no es de aquí, a ella no le duele lo que pasa en la Mojana ni en ninguna parte de Sucre, no le duele gastar o mal invertir recursos en cosas que no primordiales, pero es la gobernadora titular y el que eligieron popularmente es el virtual porque nunca está. Esto va a seguir ocurriendo si seguimos trabajando con personas a las que no les duele Sucre y sus gentes”, puntualizó el diputado.