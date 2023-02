Sucre bajó de categoría por exceso de gastos y pocos ingresos

Adicionalmente, agrega que los ingresos sí han disminuido por la misma crisis que atraviesa el país y “no podemos ocultar lo que nos ocasionó la pandemia, pero no es menos cierto que aquí en la gobernación en lugar de acortar gastos los han triplicado. Aquí hay exceso de contrataciones de personal y eso no es una mentira porque aquí puede verse el hacinamiento que hay en oficinas y eso que algunos no vienen a trabajar presencialmente. Los salarios de los contratistas son hasta tres veces mayores que los nuestros. Este bajonazo de categoría es producto de ello”.